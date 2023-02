Junior fue castigado por la Dimayor y todo por el uniforme de Sebastián Viera

Junior de Barranquilla no la pasa nada bien en la actual liga del fútbol colombiano. Luego de cuatro salidas en el rentado nacional en este 2023, los dirigidos por el entrenador samario Arturo Reyes no han conseguido ganar su primer juego, suman tres puntos producto de tres empates. Su más reciente actuación fue la del 0-0 frente a Unión Magdalena en el Metropolitano, pese a tener grandes figuras como Carlos Bacca, Juan Fernando Quintero o su arquero Sebastián Viera , no han podido 'despegar'.

A esos resultados se le suma ahora una sanción para el conjunto 'tiburón' y el afectado en este caso es su capitán Viera y todo por culpa de su uniforme. Antes de medir fuerzas contra 'ciclón bananero', el equipo atlanticense se había enfrentado al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López y en ese cotejo, el golero uruguayo iba a salir al campo de juego con una indumentaria color rojo, no obstante, unos minutos antes de que iniciara el mismo decidió cambiar su uniforme porque era igual al de la terna arbitral.

Lo curioso del tema es que Sebastián Viera Galaín tomó esa decisión de forma unilateral y no porque haya sido una orden de las autoridades del compromiso. Lo cierto es que esa acción, que para muchos puede ser considerado insólita o un descuido por parte del golero uruguayo, Junior de Barranquilla recibió una multa por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, ya que se encuentra en el reglamento.

"El uniforme usado por el guardameta del Junior no era el designado", eso es lo que se lee en la Resolución No. 004 del 2023.

Publicidad

Renglón seguido la determinación continúa: "Sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. con cinco millones ochocientos milpesos ($5.800.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal a del artículo 78 del CDU de la FCF".

En la próxima fecha de la liga del fútbol colombiano, los dirigidos por Arturo Reyes se enfrentarán al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad, el juego está pactado a las 8:30 de la noche del sábado 18 de febrero.