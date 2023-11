Junior Hernández "dejó a su mamá a los 14 años" para perseguir un sueño que cumplió: su historia

"Nunca olvidar de dónde viene y para dónde va para mantener los pies en la tierra, ya que esto le permitirá crecer", esa es la frase con la que Junior Hernández resume gran parte de su vida, y sí que le ha funcionado. A sus 24 años, fue campeón de una Liga del fútbol colombiano y una Superliga, jugó Copa Libertadores y lo convocaron a la Selección Colombia.

En Deportes Tolima, se hizo un lugar. De hecho, en la actualidad, es una pieza clave del club. Son 1.481 minutos, un total de 17 partidos, un gol y dos asistencias en la Liga II-2023. Pero más allá de las estadísticas y números, lo que más llama la atención es su aporte en la cancha. Sus proyecciones por la banda izquierda, centros y recuperaciones enamoraron.

Ahora, llegar hasta este punto no fue nada fácil. Basta con recordar que a los 14 años se fue de su casa, en Putumayo, con el fin de perseguir su sueño. Así fue como llegó a Ibagué, al conjunto 'pijao', el cual le abrió las puertas y esa oportunidad sí que la supo aprovechar. Varios son los entrenadores y personas que lo han ayudado, dejándose guiar en el día a día.

Autocrítico, sabe escuchar, tiene metas claras y nunca se conforma, así es Junior Hernández, el futbolista que, desde ese tan anhelado debut en 2019, no ha parado de dar pasos de gigante. Su nombre ya es conocido por los miles de amantes de nuestro fútbol y, por esa razón, en Gol Caracol lo tuvimos como invitado a la sección de 'Figuras del fútbol colombiano'.

Junior Hernández festeja su gol con Deportes Tolima, en la Liga II-2023 Facebook Oficial de Deportes Tolima

Publicidad

¿Qué impacto tuvo David González en el renacimiento del equipo?

"La llegada del 'profe' David González fue y ha sido muy buena porque ha traído unos métodos diferentes y que estamos aplicando a la perfección en cada uno de los entrenamientos y partidos. Se están dando los resultados, por fortuna, que al final es lo más importante. Vamos por un buen camino y esperamos seguir de esa manera en lo que resta de esta Liga".

Viajando en el tiempo, ¿Es consciente de lo que ya logró a sus 24 años?

"La verdad es que es algo que valoro mucho y siempre tengo presente, a lo largo del día a día. Agradezco a los diferentes entrenadores que me dieron la confianza, pude debutar, seguir con la titularidad y aprovechar cada momento. Gracias al club Deportes Tolima porque me abrió las puertas a nivel profesional y creo que he cumplido en todo este tiempo".

Junior Hernández celebra su gol con Deportes Tolima, en la Liga II-2023 Facebook Oficial del Deportes Tolima

¿Qué sentimientos tiene de ese crecimiento mostrado?

"Es una alegría tremenda porque uno viene con un sueño desde abajo, desde la casa, cuando estaba con la familia lejos, con esa ilusión y ganas de crecer y hacer cosas grandes. Lo importante de todo es que lo he podido hacer realidad, pero no ha sido solo. Solo puedo decir que estoy contento y agradecido con las personas que me han acompañado siempre".

Publicidad

Irse a los 14 años, lejos de casa, ¿Cómo fue esa experiencia?

"No fue nada fácil, por el contrario, fue muy duro porque yo era el niño de la casa, entonces dejar a mi mamá y mi familia no era sencillo. Sin embargo, ahí entraron en acción y me dijeron que no me preocupara, que iban a estar bien y que solo disfrutara. Ahorita, vemos los frutos y contentos en general. Eso me permitió adquirir mucho carácter y personalidad".

Junior Hernández se prepara para rematar y, posteriormente, anotar un golazo con Deportes Tolima Facebook Oficial de Deportes Tolima

A propósito de quienes lo han apoyado, ¿Quién es el entrenador que más sembró en usted?

"No podría quedarme con uno solo. Son varios. Recuerdo desde el equipo Sub-20, con 'Cocho' Patiño y también con Victor Espinoza, quienes fueron los de los primeros pasos en mi carrera; después con el profesor Alberto Gamero, Hernán Torres y David González, me han potenciado, mejorando cosas que me hacen falta y de los cuales he aprendido demasiado".

Y no podemos dejar de lado a don Gabriel Camargo...

"Sin duda. Me acuerdo que cuando recién llegué a la institución, no tenía tanta cercanía con el senador Camargo, ya que estaba en el Sub-20 y era diferente. Sin embargo, cuando me subieron al principal, al de mayores, me aconsejaba, estaba al tanto de todo, hacía énfasis en que no me fuera a descarrilar, que siguiera por el buen camino y creciera al máximo".

¿Y qué considera que le falta pulir?

"Varios aspectos. Yo soy una persona muy autocrítica, siempre soy el primero en 'darme palo'. Todavía debo mejorar en la parte de la marca, hacer una buena labor defensiva. Ahora, no todo es malo (risas). He mejorado en los centros, algo por lo que me criticaban años atrás. Vengo trabajando fuerte y en los partidos creo que queda en evidencia esa entrega".

Jugadores de Deportes Tolima felicitan y abrazan a Junior Hernández, tras su golazo en la Liga II-2023 Facebook Oficial de Deportes Tolima

Publicidad

En algún momento sonó para Brasil, ¿Cómo ve el sueño de ir al exterior?

"Siempre se trabaja para crecer, dar pasos en la carrera y no estancarse, esté donde esté. No tengo ninguna liga en mente o una favorita como tal o a la que aspire ir, solo pienso que, en donde sea que vaya, dar lo mejor, lo que tengo, no negar nunca nada, estar dispuesto para los entrenadores y lo que digan en el momento, adaptarse y eso es lo que quiero".

Y Selección Colombia...

"Eso siempre está en mi cabeza. Contento porque tuve una chance en unos partidos preparatorios y fue perfecto. En ese momento, no se me pasó por la cabeza que me fueran a llamar a la de mayores, pero fue una alegría enorme, un logro el cual ya taché y cumplí, pero que no me conformo y sigo trabajando en el club para que me vuelvan a tener en cuenta"

¿Qué le diría a ese Junior Hernández de los inicios?

"Considero que el mejor consejo que le puedo dar, después de todo lo que he vivido, es que no pierda la ilusión en ningún momento, se mantenga firme, no de por perdido su sueño, trabaje muy bien, no niegue ni una gota de sudor, haga todas las cosas como viene, juegue con alegría y jamás olvide de dónde viene porque eso lo mantendrá con los pies en la tierra".