Junior Hernández y los 'secretos' detrás de uno de los mejores goles de la Liga II-2023

"¿En serio yo hice eso? A veces, no me las creo"; con esas palabras, Junior Hernández describió lo que, desde ya y a falta de unas cuantas jornadas para el final, se perfila para ser uno de los mejores goles de la Liga II-2023 del fútbol colombiano.

Todo ocurrió el pasado viernes 29 de septiembre, en horas de la noche. Allí, Deportes Tolima recibía a Boyacá Chicó, en el estadio Manuel Murillo Toro. El encuentro transcurría con normalidad hasta que al lateral izquiero le dio por hacer locuras.

Se jugaba el minuto 49 de partido, cuando se ejecutó un tiro de esquina, el cual fue rechazado por la defensa del conjunto 'ajedrezado'. Parecía que el peligro había pasado, por el largo despeje, pero el nacido en Orito tuvo otros planes en mente.

Controló, se perfiló, le quedó para su pierna hábil y, sin pensarlo dos veces, sacó un zurdazo que se hizo imposible para el arquero Víctor Hugo Soto, quien lo intentó, pero su 'volada' solo hizo que el golazo fuera más espectacular. ¡Fue al ángulo!

Publicidad

Locura, festejo, gritos, abrazos, manos a la cabeza, más de uno 'boquiabierto', esas fueron algunas de las reacciones que se vieron en cancha, producto de dicha anotación. Y no era para menos, lo hecho por Junior Hernández era tremendo.

Junior Hernández celebra su gol con Deportes Tolima, en la Liga II-2023 Facebook Oficial del Deportes Tolima

Las opiniones no tardaron en aparecer. Cientos de mensajes 'llovieron' en las diferentes redes sociales, llegando incluso a llamarlo 'el Roberto Carlos colombiano'. Un tanto que valió oro, por su calidad y porque abrió el camino hacia la victoria.

Finalmente, el encuentro culminó 2-0 a favor del 'Vinotinto y Oro', haciendo respetar su casa. No obstante, las miradas se centraron en el lateral izquierdo, quien pasó por nuestra sección 'Figuras del fútbol colombiano', contando varios detalles.

Publicidad

La distancia fue de más de 30 metros y la pelota viajó a 100 kilómetros por hora, registros sorprendentes, pero, más allá de eso, en Gol Caracol le preguntamos al jugador 'pijao' por los 'secretos' y la historia que hay detrás de este gran gol.

Junior Hernández, figura de Deportes Tolima, en la Liga II-2023 del fútbol colombiano Facebook Oficial de Deportes Tolima

¿Cómo fue haber marcado ese golazo?

"Es una alegría anotar un gol de estos. De hecho, por ahí que estoy viendo redes y me encuentro con la anotación, o me la envían, y me emociono, no me las creo. A veces digo como: '¿en serio yo hice eso?' (risas). Entonces agradecido y bonito".

El primero que se le acerca a abrazarlo es César Haydar, ¿Qué le dijeron sus compañeros?

"Solo gritaban y decían que fue golazo, que qué había hecho, que impresionante (risas). La verdad es que yo pensaba que estaba mucho más cerca y por eso me animé a patear, pero al verlo sí estaba lejos. Me felicitaron y se alegraron por ello".

¿Cuál fue el primer pensamiento que se le vino a la cabeza?

"Cuando controlé, alcé la cabeza y le pegué, pero siendo sincero no pensé que el balón fuera tan al ángulo porque apunté al arco y la pelota se fue potente y entró. No me las creía. Sencillamente, se dio y lo terminamos celebrando de una vez".

Junior Hernández festeja su gol con Deportes Tolima, en la Liga II-2023 Facebook Oficial de Deportes Tolima

Publicidad

Se desahoga en la celebración...

"Fue una alegría tremenda. Veníamos bien, un gran primer tiempo, pero no nos entraba, y termina entrando esa (risas). Nos sirvió para soltarnos y le dimos una alegría a los hinchas. Venimos sumando poco a poco, mejorando y contentos".

No es el primer gol de ese talante, ¿Es innato o lo practica habitualmente?

"Si soy sincero, es algo que viene conmigo. No voy a decir mentiras porque no soy de quedarme después de los entrenos a practicar o algo así, solo dentro de lo normal, pateo un par de balones y ya. Eso viene en mí y lo termino aprovechando".

En redes sociales llegaron a decir que 'el Roberto Carlos colombiano', ¿lo leyó?

"(Risas) Quizá se pareció en la potencia, pero hasta ahí. Lo que pasa es que no me suelen quedar balones de ese estilo, entonces se me dio la oportunidad y lo intenté. He hecho otros goles, estando bien ubicado y se medio que es lo mejor".

Jugadores de Deportes Tolima felicitan y abrazan a Junior Hernández, tras su golazo en la Liga II-2023 Facebook Oficial de Deportes Tolima

Publicidad

¿Cuál ha sido el mejor gol de su carrera y el más especial?

"Este contra Boyacá Chicó, sin duda, es el mejor de mi carrera hasta ahora; y ya el más especial considero que es uno que le hice a Atlético Nacional, como al minuto 90+5' y que sirvió para el empate 2-2, fue por la Liga, y eso fue tremendo".

Y en su debut también infló las redes...

"Sí, fue en 2019, contra Orsomarso, por los octavos de final de Copa. De hecho, me acuerdo que hice dos goles, uno en la ida y otro en la vuelta. Fue un bonito arranque de carrera con el equipo principal y eso me permitió abrir las puertas".