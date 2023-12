Junior mandó en 'Quilla' con el sello de Carlos Bacca: 3-2 sobre Medellín, en ida de la final

Junior de Barranquilla e Independiente Medellín no decepcionaron en el partido de ida de la final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Buen fútbol, 'lluvia' de goles, una que otra polémica y un duelo digno de dos equipos con hambre de gloria, siempre con propuesta ofensiva. Eso sí, el ganador, en los primeros 90 minutos de esta serie, fue el 'tiburón', que se impuso por 3-2, en su casa.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, fue una caldera. Miles de personas dijeron presente, invadieron las gradas y, a puro color, le pusieron picante al encuentro. El ánimo de todos estaba por las nubes. Y es que el apoyo y aliento se sentía. Fue así como los dirigidos por Arturo Reyes salieron decididos a abrir el marcador lo más pronto posible y lo consiguieron de una.

Recién iban cuatro minutos, cuando apareció el goleador y referente. Carlos Bacca tomó el balón y se inventó una acción sorprendente. Dejó en el camino a cuanto rival se cruzó, hizo un espacio y se perfilo para rematar y vencer al arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Era el 1-0 parcial y se desató la locura rojiblanca. El local era una máquina de atacar y, por eso, iba con toda por otro tanto.

El 'poderoso' no la pasaba nada bien y estaba dejando huecos en defensa. De esa manera, luego de una acción por la banda izquierda, la pelota llegó a los pies de José Enamorado, quien controló, lo tomó con calma y definió muy bien para el 2-0 parcial. Baldado de agua fría para los de Alfredo Arias, que no sabían qué estaba pasando. Por otro lado, todo era fiesta y alegría en el Junior.

Como si fuera poco, Deiber Caicedo tuvo el tercero en sus pies, tras un buen contragolpe, pero falló. Esto lo terminarían pagando caro. Al minuto 40, apareció José Ortiz, para desviar un remate de media distancia, y descontar para Independiente Medellín. Ahora, la diferencia era más corta y había final. Pese a que los antioqueños no habían podido llegar, fueron contundentes y marcaron.

Y así culminó el primer tiempo, pero las polémicas no podían faltar. Al 36', Homer Martínez pisó a Luciano Pons, y reclamaron penalti. El VAR no intervino, no llamaron al árbitro Andrés Rojas y todo continuó sin problema. No obstante, para algunos sí era infracción y así lo hicieron saber en las redes sociales. Al respecto, habló la cuenta 'El VAR Central', especializada en temas arbitrales.

Carlos Bacca celebra gol en la final de Junior vs Medellín - Foto: Junior Oficial

"Luciano Pons reclamó penalti por pisón de Homer Martínez quien iba persiguiendo a su marca. Algún árbitro en modo riguroso lo puede cobrar perfectamente como imprudencia. En este caso, Jhon Perdomo (VAR) la ve como algo accidental. La pregunta es ¿Rojas la vio?. Rojas en modo VAR estoy casi seguro de que lo llama al árbitro para que la revise", publicó en su cuenta de 'X'.

Ya en la parte complementaria, bajaron un poco las revoluciones. Eso sí, el 'poderoso' se animó, poco a poco, e hizo figura a Santiago Mele, quien se hizo gigante bajo los tres palos. Pero el fútbol y sus cosas. Como nunca hay nada escrito y cuando parecía que Medellín iba a inflar las redes, pasó lo contrario. Junior de Barranquilla volvió a pegar y otra vez por intermedio de Carlos Bacca.

Con el 3-1 a su favor y a falta de pocos minutos para el final, el conjunto barranquillero se resguardó, con el fin de mantener y defender su diferencia de dos tantos. Sin embargo, no fue posible. En el 88', apareció Diego Moreno para, de cabeza, poner el 3-2 definitivo. Partidazo el que presenciamos en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez , digno de una final del fútbol colombiano.

Ahora, todo se definirá en el Atanasio Girardot. El encuentro de vuelta se disputará el próximo miércoles 13 de diciembre, a las 8:00 de la noche. Allí, se conocerá al nuevo campeón de la Liga. Por eso, se espera un marco igual o mejor que el que se vivió en el 'Metro'. Todo es fiesta y estamos ante una llave que no ha defraudado, entre dos históricos de nuestro campeonato: Junior y DIM.

Junior vs Medellín en la gran final de la Liga 2023-II Foto: Colprensa

Ficha técnica de Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín, en la final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano

Alineaciones titulares

Junior de Barranquilla: Santiago Mele; Walmer Pacheco, Jermein Peña, Emanuel Olivera, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Homer Martínez; José Enamorado, Luis González, Deiber Caicedo; y Carlos Bacca. D.T.: Arturo Reyes.

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Luis Manuel Orejuela, José Ortiz, Joaquín Varela, Daniel Londoño; Edwuin Cetré, Jaime Alvarado, Daniel Torres, Yairo Moreno; Brayan León y Luciano Pons. D.T.: Alfredo Arias.

Suplentes

Junior de Barranquilla: Vladimir Hernández, Edwin Herrera, Léider Berrío, Nilson Castrillón, Steven Rodríguez, Diego Mendoza y Jefersson Martínez.

Independiente Medellín: Anderson Plata, Diego Moreno, Leyser Chaverra, Andrés Ricaurte, Andrés Felipe Ibargüen, Jhon Palacios y Yimmy Gómez.

Cambios

Junior de Barranquilla: Vladimir Hernández por Luis González; Léider Berrío por José Enamorado; Steven Rodríguez por Carlos Bacca; Diego Mendoza por Homer Martínez; y Nilson Castrillón por Didier Moreno.

Independiente Medellín: Anderson Plata por Edwuin Cetré; Diego Moreno por Luciano Pons; Leyser Chaverra por Luis Manuel Orejuela.

Junior vs Medellín - Foto: Colprensa

Goles

Junior de Barranquilla: Carlos Bacca (X2) y José Enamorado.

Independiente Medellín: José Ortiz y Diego Moreno.

Amonestados

Junior de Barranquilla: José Enamorado, Carlos Bacca, Jermein Peña y Léider Berrío.

Independiente Medellín: Joaquín Varela y José Ortiz.

Árbitros del partido de ida, Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín

Central: Andrés Rojas (Bogotá)

Asistente Nro.1: Sebastián Vela (Bogotá)

Asistente Nro. 2: Jhon Gallego (Caldas)

Cuarto árbitro: Luis Delgado (Valle)

VAR: Jhon Perdomo (Huila)

AVAR: Nolberto Ararat (Valle)