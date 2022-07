"Junior no puede tener problemas para armar esa nómina, se lo dije a Juan Cruz Real"

Patriotas inició la Liga del fútbol colombiano 2022-II con una gran victoria en condición de local 1-0 contra Junior de Barranquilla, este jueves, en el estadio La Independencia de Tunja.

El debut de José Eugenio Hernández en el banquillo de los boyacenses fue todo un éxito con este triunfo. Justamente, el entrenador tiene su historia con los de la 'arenosa', equipo con el que salió campeón en el 2011.

Por eso, en la rueda de prensa post partido, le preguntaron por lo que sintió al ganarle a uno de los clubes que tiene metido en su corazón desde hace más de una década.

"Hay varios interrogantes que me hacen sobre Barranquilla y a Junior, que no puedo contestar, porque los quiero, me salta el pecho de la emoción al oir al barranquillero", indicó de entrada.

Adicionalmente, reveló una charla que tuvo con Juan Cruz Real, estratega que está al mando del conjunto 'rojiblanco', que inició con el 'pie izquierdo' este semestre.

"Trabajamos y estudiamos al equipo, sin saber si iban a jugar Miguel Borja, Fernando Uribe o Carmelo Valencia. Lo único que vi fue que el técnico de Junior dijo que tenía problemas para armar la nómina y lo único que puedo decir es que si tiene problemas para armar esa nómina... ave maría, es lo que puedo decir", agregó el director técnico bogotano.

Y, concluyó: "Se lo dije a Juan Cruz Real, por eso lo digo públicamente, le dije que no tiene por qué tener problemas para armar esa nómina, no tengo más para decir".

Juan Cruz no puede tener problemas para armar una nómina como la que tiene @JuniorClubSA: @JuniorCheche pic.twitter.com/KBubhhjXWM — El Bordillo (@ElBordillo) July 8, 2022

Ahora, Patriotas tendrá otro reto importante, cuando vaya a visitar a Independiente Medellín en la segunda jornada de la Liga del fútbol colombiano y esperan dar otro golpe sobre la mesa, el próximo jueves.

Mientras tanto, Junior recibirá a Atlético Nacional, el vigente campeón de nuestro balompié, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la siguiente fecha, el miércoles de la semana entrante.