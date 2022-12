Junior no quiere darle ventajas a Santa Fe, le ganó 3-0 a Once Caldas y es líder

Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar y Yimmi Chará fueron los autores de los goles ‘rojiblancos’ en el compromiso disputado este domingo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Junior goleó 3-0 a Once Caldas en el Metropolitano En el partido válido por la fecha nueve de la Liga Águila II, Junior se impuso 3-0 frente a un Once Caldas que no propuso mucho y se vio desdibujado por la superioridad del cuadro barranquillero.

En los primeros minutos el equipo dirigido por Julio Comesaña quería retomar la senda de la victoria, después de su empate como visitante 1-1 frente a Huila, y de local los números favorecen a Junior que anota mínimo dos goles en su estadio.

En los primeros 15 minutos del encuentro, Ovelar y Teófilo probaron varias veces al arquero de Once Caldas, José Fernando Cuadrado, quien respondió de buena manera como lo hizo durante todo el partido.

Al minuto 20 del primer tiempo, Sergio López de Once Caldas, cometió un gran error devolviendo la pelota y dejando mano a mano a Teófilo Gutiérrez, el delantero no falló y permitió que su equipo se fuera arriba en el marcador.

Luego de una jugada colectiva entre los jugadores más determinantes de la noche, Ovelar, ‘Teo’ y Chará, este último remató y Cuadrado volvió a vestirse de héroe y salvó a Once Caldas, pero en el rebote Teófilo trato de pelear el balón con la mala fortuna que un defensor de Once Caldas le arrastró el pie derecho, que lo obligó a dejar el partido.

Para el segundo tiempo, el equipo dirigido por Francisco Maturana intentó proponer más pero no lo hizo con gran determinación y al minuto 52’ vino el segundo gol del equipo barranquillero por parte del paraguayo, Roberto Ovelar.

José Fernando Cuadrado salvó en varias ocasiones al equipo de Manizales, pero no pudo evitar un remate de Yimmi Chará a los 85’, quien sigue imparable y sumó un gol más para seguir siendo el goleador actual del torneo.

Junior llegó a 22 puntos en el campeonato y es el líder, mientras que Once Caldas quedó con 9 unidades.

Este sábado 26 de agosto se volverá a repetir este duelo, pero en Manizales, en la jornada de clásicos.

