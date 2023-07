Junior, por más fútbol y resultados que escándalos en la Liga II 2023 del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla no vivirá un semestre normal en la segunda mitad del 2023; sobre su espalda carga la presión de volver a figurar en el fútbol colombiano, después de las decepciones que tuvo en la primera parte del año. La eliminación prematura de la Liga I y la Copa Sudamericana tendrán las miradas puestas en los atlanticenses, que tendrán que enamorar la retina de sus aficionados y dejar atrás todas los escándalos en los que han estado envueltos este año.

Desde su llegada al banquillo de los ‘tiburones’, Germán Darío Gómez ha tenido que enfrentarse a varias polémicas que se han generado en el entorno del cuadro barranquillero. En uno de los entrenamientos, Luis ‘Chino’ Sandoval, Wálmer Pacheco, José Ortiz, César Haydar y Omar Albornoz llegaron en estado de alicoramiento y fueron apartados del plantel, además, de que algunos salieron del club.

Posteriormente, el experimentado entrenador fue tajante al dejar a Sebastián Viera como suplente, luego de regresar de una lesión que lo tuvo alejado varios partidos. El uruguayo, quien es uno de los grandes ídolos del Junior en los últimos años, decidió marcharse de la institución que lo recibió del fútbol europeo y donde estuvo más de 10 años. Hace poco fue su despedida y el Metropolitano estuvo colmado de aficionados que presenciaron un partido con auténticas leyendas del club.

A mediados de junio, Luis Javier Fernández, quien era el médico del equipo, presentó su renuncia al Junior. Esto, después de que en declaraciones dijera que Carlos Bacca tenía una “lesión irreversible en una de sus rodillas”. Estas palabras no cayeron nada bien en el jugador ni en la institución, que hizo una apuesta grande por el regreso del experimentado delantero. En juego de fogueo ya demostró que está en buenas condiciones y marcó dos tanto frente a Unión Magdalena.

Carlos Bacca se reportó con tres golazos en su partido de fogueo contra el Unión Magdalena Twitter Junior de Barranquilla Oficial

Pero, el escándalo más grande llegó el pasado lunes, cuando se conoció que Juan Fernando Quintero no seguiría en el Junior de Barranquilla, seis meses después de su llegada al fútbol colombiano. En este capítulo, tanto ‘Bolillo’ como Quintero dieron su versión ante la prensa; por un lado, el jugador aseguró que no tenía cabida en el sistema que venía usando Gómez. Mientras que el entrenador contó que, en medio de un partido de entrenamiento, lo utilizó en el equipo secundario y esto no habría caído bien en el antioqueño.

Juan Fernando Quintero, jugador del Junior de Barranquilla Foto: AFP

Fichajes

Como es costumbre, la dirigencia del Junior volvió a apostar por jugadores de renombre para renovar la plantilla ‘tiburona’. Como los equipos se arman desde el arco, Santiago Mele será la carta fuerte para reemplazar a Sebastián Viera. Es uruguayo, tiene 26 años, tiene experiencia en la Selección ‘charrúa’; viene de jugar en el Unión de Santa Fe (Argentina) y tiene paso por Turquía y España.

Para la zaga central, las grandes contrataciones son Emanuel Olivera y Brayan Ceballos. El argentino llega después de su paso fugaz por Banfield (Argentina) y en nuestro país supo ser campeón con Atlético Nacional y se ganó la siempre complicada hinchada de los ‘verdolagas’; Ceballos, por su parte, viene del Fortaleza de Brasil, después de dos temporadas en la que tuvo rodaje, aunque en los últimos meses no había tenido minutos. Ambos llegan a fortalecer una de las partes más débiles de los ‘tiburones’ en los últimos años.

Emmanuel Olivera, nuevo jugador del Junior de Barranquilla Foto: Twitter Oficial Junior de Barranquilla

Para el ataque, las nuevas cartas serán Gonzalo Lencina, Pablo Rojas y Steven ‘Titi’ Rodríguez. El argentino viene de romperla en el Bucaramanga y fue uno de los delanteros más eficaces del torneo anterior, se espera que tenga romance con la red, algo que no le sucedió a Brayan León Muñiz, quien tomó sus maletas con rumbo al DIM. Rojas es un hombre de experiencia y dejó Jaguares para vivir una nueva aventura luego de seis años con los ‘felinos’.

Como ya es tradición, desde Barranquilla F.C. llegarán algunos jugadores que esperan tener oportunidades en la primera división y construir su carrera. Este es el caso de Yeferson Moreno, Diego Mendoza y Kevin Padilla.

Los aficionados del Junior serán exigentes para la segunda mitad del año y, seguramente, el Metropolitano se convertirá en olla de presión en caso de que los resultados no acompañen al equipo en los primeros juegos. A ‘Bolillo’ Gómez no le tendrán paciencia y debe hacer uso de su experiencia para volver a deslumbrar a los aficionados del ‘Juju’.

Pablo Rojas y Carlos Bacca en trabajos de pretemporada con el Junior de Barranquilla. Twitter @JuniorClubSA

Altas: Pablo Rojas, Santiago Mele, Emanuel Olivera, Gonzalo Lencina, Steven 'Titi' Rodríguez, Yeferson Moreno, Diego Mendoza, Kevin Padilla y Brayan Ceballos.

Bajas: Luis 'Chino' Sandoval, Sebastián Viera, José Ortíz, Brayan León, Federico Andueza, Germán Gutiérrez, Juan Fernando Quintero, Enrique Serje, César Haydar.