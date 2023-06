Junior quiere armar un equipo competitivo: Fuad Char confirmó que tiene en la mira a José Enamorado

Junior de Barranquilla quiere armar una plantilla competitiva de cara al siguiente semestre del 2023, luego de no haber clasificado a los cuadrangulares en la Liga I del fútbol colombiano. El 'tiburón', liderado por Hernán Darío Gómez, trabaja arduamente en la pretemporada para llegar en óptimas condiciones, mientras que desde la dirigencia, comandada por Fuad Char Abdala, buscan a los jugadores para incorporarlos. Uno de los futbolistas que está en la mira del 'tiburón' es José Enamorado, quien tuvo buenas actuaciones con Santa Fe.

"Sí es una posibilidad. Santa Fe tiene tiempo hasta mañana 30 de junio. Eso es lo que hemos venido conversando con Cartagena. Yo he conversado mucho con Helmut (Wenin -accionista del Real Cartagena-) sobre ese tema. Hay que esperar que pase el día 30 y Santa Fe no ponga los 500 mil dólares de opción de compra", esas fueron las declaraciones del máximo accionista del conjunto 'currambero' sobre el habilidoso extremo Enamorado a 'El Heraldo'.

A renglón seguido, Fuad Char manifestó que también tienen como objetivo a Jeison Quiñones, defensor central de Águilas Doradas. Afirmó que esperan enviar una oferta a las toldas del conjunto del oriente antioqueño, el cual tiene como máximo accionista a Fernando Salazar.

"Sí, se está trabajando. Ni cerca, ni lejos estamos. Estamos haciendo una propuesta, esperamos que nos las acepten", afirmó sobre el tema de Quiñones.

Igualmente habló de Víctor Moreno, quien no logró pasar las pruebas médicas. "Sí, vino con problemas físicos. Vamos a buscar otro, hace falta. Pensaba que no solamente con Moreno bastaba, necesitábamos otros porque ese grupo ahí hace falta tenerlo bien".

En medio de la charla con el medio de la capital del Atlántico, Char Abdala manifestó que están tratando de hacer un equipo, el cual sea del agrado del DT 'Bolillo' Gómez.

"Poco a poco trayendo los jugadores que el 'profe' ha escogido, en defensa, delantero, el arquero. Parece que nos faltan un par de cositas y rematamos el grupo", sostuvo el dirigente del 'rojiblanco'.

Por último, se refirió al tema de Yeison Gordillo y se posible vuelta al Junior la cual descartó. "No, no sabía nada, lo he escuchado en las redes, pero estamos buscando otro jugador en esa posición".

Los refuerzos confirmados por Junior hasta el momento han sido Pablo Rojas, quien llegó procedente de Jaguares de Córdoba, el arquero uruguayo Santiago Mele, y los argentinos Emmanuel Olivera y Gonzalo Lencina, éste arribó del Atlético Bucaramanga.