Junior sigue en alza en la Liga I-2023: superó 1-0 a Jaguares y se metió en el grupo de los ocho

Junior de Barranquilla dominó las acciones, el ritmo de juego, tuvo la posesión del balón, y esas cualidades y su persistencia, fueron clave para quedarse con la victoria en la noche de este sábado en su casa, el estadio Metropolitano, frente a Jaguares de Córdoba. Un golazo de Edwin Herrera, al minuto 77, definió el encuentro para el 'tiburón' 1-0, que sigue en buena tónica y ahora llegó a 21 puntos tras 15 compromisos disputados en la Liga I-2023. El 'felino' tuvo para igualar la contienda en el último suspiro, pero el palo le negó la oportunidad a los cordobeses.

El 'rojiblanco' de entrada mostró argumentos contra los 'felinos del Sinú'. El manejo del balón y el juego rápido por las bandas fueron las armas de los dirigidos por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. También los remates de media distancia se reportaron como aliados de los 'curramberos', como la intención de Vladimir Hernández, que fue bien atajada por el guardameta de los cordobeses, Jorge Soto.

Igualmente, los dueños de casa se aproximaron a la portería de los 'celestes' con intentos de Luis 'Cariaco' González y de Didier Moreno. Por su parte, los de Córdoba se aproximaron al arco de Jefersson Martínez; los cobros de pelota quieta ejecutados por su capitán y figura, Pablo Rojas, inquietaron a los barranquilleros. El '7' de Jaguares tuvo las aproximaciones más claras en la visita.

Con el correr de los minutos, el 'tiburón' tuvo contralado el ritmo de juego, no obstante, no lograba vulnerar a Soto. Carlos Bacca tuvo una gran oportunidad ante la portería de Soto, pero no encontró el mejor ángulo de tiro y la pelota terminó pegando en la parte posterior de la malla.

De otro lado, cada vez que Jaguares llegaba al pórtico de Martínez las alarmas se encendían; el juego por las bandas de los 'celestes' era punzante. Eso hizo que Martínez tuviera que salir de su portería y achicar el balón fuera de su posición; dicho accionar propició que los hinchas locales se comieran las uñas en las tribunas.

Antes del descanso, de los pies de Bacca salió la opción más clara de los primeros 45. El número '70' remató fuerte y Soto le ahogó el grito de gol al de Puerto Colombia. Mientras que los dirigidos por Carlos 'Piscis' Restrepo llegaron con Omar Duarte y Martínez despejó en doble oportunidad con los puños.

En los segundos 45 de juego, el 'tiburón' volvió a mostrarse con un intento de larga distancia de Léider Berrío, y por su parte Jaguares, llegaba con Duarte como hombre más peligroso. Incluso, los de Córdoba tuvieron en Omar Duarte la posibilidad de abrir el marcador previo a un error de Jefersson Martínez, quien dudó al despejar un balón. No obstante, el delantero de los 'felinos' no estuvo acertado.

Ambos planteles movieron el banco en busca de frescura en el frente de ataque en pro de quedarse con los tres puntos. El que encontró el gol fue el Junior y fue por medio de un verdadero golazo de Edwin Herrera, al minuto 77. Zurdazo abajo, primero pegó en el palo y adentro, imposible para Jorge Soto. Los 'felinos del Sinú' protestaron una supuesta falta, pero el '3' festejó para la alegría e los 'curramberos' en las tribunas del 'Metro'.

Tras la anotación, el Junior se hizo con el control del balón para mantener el resultado a su favor. Pero Jaguares por poco sorprende y agua la fiesta en el 'Coloso de la Ciudadela': primero con un cabezazo de Pablo Rojas que se fue desviado por muy poco, y segundo, con un remate de José Mendoza ante la salida de Jefferson Martínez y la pelota se estrelló en el palo. La suerte estaba del lado del 'tiburón'.

Los tres puntos le permitieron al Junior escalar a la séptima posición de la Liga I-2023, mientras que Jaguares se quedaron en 14 enteros y en el lugar 17. En la próxima fecha, el 'rojiblanco' visitará al Deportivo Cali y los 'felinos del Sinú' harán lo propio frente al Tolima, en el Murillo Toro.