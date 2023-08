Junior vs. América, duelo de grandes y necesitados marca la fecha 7 del fútbol colombiano

Es mitad de semana y la acción del fútbol colombiano continúa. A pesar de que fue un fin de semana largo, el rentado local no para y consigo llega la séptima jornada, que seguirá dando pistas sobre los equipos que empiezan a perfilarse como candidatos al título de liga. Así las cosas, esta nueva fecha nos presenta el plato fuerte protagonizado por Junior de Barranquilla y América de Cali, un choque de 'pesos pesados' que no viven un buen presente.

Si bien aún queda más de la mitad del 'todos contra todos' la paciencia se empieza a agotar en las distintas plazas. De este modo, el Junior de Barranquilla se encuentra con una alta presión por sus malos resultados cosechados en el segundo semestre, en el que luego de seis jornadas hasta el momento no ha probado las mieles de la victoria, tras cuatro empates y dos derrotas.

Así las cosas, en el cuadro 'tiburón', que tampoco la pasó bien en la Copa Colombia y quedó eliminado frente al Cúcuta Deportivo, de la Primera B, la directiva decidió hacer un cambio en la dirección técnica, trayendo a Arturo Reyes, un viejo conocido de la institución, que tendrá su primera oportunidad como local, en su tercer ciclo en el banquillo 'rojiblanco'.

La tarea no será nada sencilla. Su rival a vencer será el América de Cali, que también viene de 'capa caída', no obstante, el cuadro 'escarlata' así como el 'tiburón', se ha caracterizado por tener una de las mejores nóminas del país.

De este modo, y con la incorporación de Edwin Cardona, Víctor Ibarbo, entre otros, el conjunto caleño espera poder empezar a engranar sus armas y así comenzar a salir de la parte baja de la tabla. Y es que es una tarea que tienen pendiente el nuevo estratega de los 'diablos rojos', Lucas González, quien aún no ha podido reafirmar su buena campaña en Águilas Doradas, que lo catapultó hasta el banquillo del América de Cali.

Así las cosas, luego de cuatro jornadas disputadas, el conjunto 'escarlata' suma cinco puntos, tras una victoria, dos empates y una derrota. Además, toca sumarle la dura eliminación de la Copa Colombia, a manos de Atlético Nacional, que 'pasó por encima' con un contundente 5-2 en el marcador global.

Es por esto que el 'Metro' será una 'caldera' para ambos equipos que llegan con la necesidad de ganar o ganar, para empezar a apaciguar los ánimos de sus respectivas hinchadas, y de ese modo, también dejar de dar ventaja que les termine costando la clasificación a los cuadrangulares.

Por oto lado, habrá más emociones con: Alianza Petrolera vs. La Equidad, Independiente Santa Fe vs. Envigado, Boyacá Chicó vs. Atlético Huila, Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto, Deportivo Cali vs. Millonarios, Once Caldas vs. Bucaramanga, y Águilas Doradas vs. Independiente Medellín.

Además, este martes ya se disputó el duelo entre Jaguares y Unión Magdalena, que terminó en victoria 0-1 para los samarios, desencadenado en la renuncia de Pomplio Páez, del banquillo 'felino'. Asimismo, cabe resaltar que el duelo entre Deportivo Pereira y Deportes Tolima queda aplazado, debido al encuentro por Copa Libertadores que tendrán los 'matecaña' frente a Palmeiras, este miércoles en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Programación de la fecha 7:

Jueves 22 de agosto:

Jaguares 0-1 Unión Magdalenta

Miércoles 23 de agosto:

Alianza Petrolera vs. La Equidad

Hora: 4:45 p.m.

Independiente Santa Fe vs. Envigado

Hora: 6:15 p.m.

Junior vs. América de Cali

Hora: 8:30 p.m.

Jueves 24 de agosto:

Boyacá Chicó vs. Atlético Huila

Hora: 4:00 p.m.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:20 p.m.

Deportivo Cali vs. Millonarios

Hora: 8:30 p.m.

Viernes 25 de agosto:

Once Caldas vs. Bucaramanga

Hora: 6:15 p.m.

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín.

Hora: 8:30 p.m.

Aplazado:

Tolima vs. Pereira