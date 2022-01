Junior vs La Equidad, EN VIVO Liga colombiana: alineaciones y estadísticas

Tras la dolorosa derrota 3-1 visitando a Nacional, el Junior de Barranquilla recibe este sábado a La Equidad, por la tercera jornada de la Liga del fútbol colombiano, un encuentro que puede seguir minuto a minuto en vivo y online por el Gol Caracol.

Los 'tiburones', que no contarán con Freddy Hinestroza ni Miguel Ángel Borja, ambos concentrados con la Selección Colombia; quieren recuperarse ante el equipo capitalino, que no ha logrado ninguna victoria en este 2022, pues empató con Santa Fe, en la primera jornada, y viene de caer 1-2 en casa, contra Once Caldas.

Publicidad

Junior vs La Equidad, alineaciones confirmadas

Publicidad

A qué hora es el partido de Liga colombiana, entre Junior y La Equidad

Publicidad

Hora del partido: 6:10 p.m.