Junior vs. Medellín, la final del fútbol colombiano: Boletería, horario y otros detalles de interés

Luego de que el Junior de Barranquilla derrotó al Deportes Tolima 4-2 en condición de local , en el estadio Metropolitano, y colocó su nombre en la final del fútbol colombiano, uno de los directivos del conjunto 'tiburón' habló de varias inquietudes sobre el duelo contra Independiente Medellín, el otro equipo que buscará llevarse la estrella de 'navidad' en la Liga II 2023 del fútbol colombiano.

En charla exclusiva con 'Blog Deportiva', de 'Blu Radio', Héctor Fabio Báez, gerente General del Junior de Barranquilla, habló de la hora en la que se jugarán los partidos de los últimos duelos de la Liga II-2023.

"La Dimayor anunció el horario del partido cuatro, cinco días atrás, sin saber cuál era el rival. Sin tener la definitiva de estar en la final no íbamos a pronunciarnos y hoy no nos vamos a pronunciar, porque la Dimayor lo que debe hacer es respetar las decisiones. Si la elección de la Dimayor es que el partido de ida sea a las 4:00 p.m. y el de vuelta en la noche; se debe mantener lo que ya públicamente se pronunció, que hoy nos confirmaron al interior de la Dimayor, es decir, que esos serían los horarios de los compromisos", dijo el popular 'Sabio'.

Sin embargo, Héctor Fabio Báez hizo un 'puya' en cuanto a la polémica que se ha generado por el horario en el que se dará la final. "Para la Selección es muy bueno, pero para los clubes es malo", sentenció el dirigente.

*Otras declaraciones

Junior tiene ventaja por el horario

"El fútbol colombiano se jugó por muchos años a las 3, 4 y 5 de la tarde, si fuera por jugar a esa hora Junior tendría muchos títulos. (...) En el año 2011 Junior hizo siete goles en el cuadrangular, todo el semestre jugamos a las 7 de la noche, luego tuvimos duelos a las 3 de la tarde, perdimos y no fuimos a la final, no es el horario, es el equipo que es bueno o malo".

Acción de juego entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima en el Metropolitano. @cdtolima

¿Cómo ven al Medellín?

"Medellín es un buen equipo. Junior tiene un buen equipo, como dijo el Arturo Reyes tenemos que seguir mejorando. Se hizo un remate del 'Todos contra Todos' bien interesante, después en el inicio de los cuadrangulares no bueno, pero después el equipo ha obtenido importantes resultados. Están los dos mejores equipos de los cuadrangulares".

Su tiempo en el Junior...

"Al frente he estado en 18 finales, con esta. El equipo ha ganado 8 finales y ha llegado a una final continental"

Legado Hernán Darío 'Bolillo' Gómez

"Yo creo que lo que más le dejó el 'Bolillo' al Junior fue la gran pretemporada que se hizo, no porque los otros no quisieran, era por el tiempo. Los demás (entrenadores) no lo hacían porque el Junior estaban en instancias finales. Dicen que un buen equipo debe tener seis semanas para una buena pretemporada".

Diferencias entre el 'Bolillo' y Arturo Reyes

"Hernán le dejó un equipo defensivo, el 'profe' Arturo le agregó en la fase ofensiva. Cada técnico tiene su metodología, pero en su idea de ver el fútbol son mucho más atacantes los equipos Arturo. Hernán es mas defensivo"

Boletería para el partido

Asimismo, el dirigente comentó que habrán unos leves incrementos en la boletería de la final del fútbol colombiano. "Occidental estaba en 100.000 pesos, ahora está en 140.000. la oriental estaba en 50.000 pasará a 70.000 y las populares tenían un valor de 30.000 valdrán 40.000".

"A la 1:00 p.m., se pusieron a la venta, porque toda le venta va a ser carácter digital", concluyó Héctor Fabio Báez.