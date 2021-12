¿Cuál será el destino de Fernando Uribe? "Junior y Millonarios están en puja por el delantero"

El futuro de Fernando Uribe, para el 2022, sigue siendo una incertidumbre. Mientras unos afirman que el lunes se presentará en Barranquilla, para hacerse los exámenes médicos y firmar con Junior, otros añoran que se quede en Millonarios para que siga con el proyecto de Alberto Gamero.

Ahora, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, indicó en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que hay una 'luz de esperanza' para los aficionados 'embajadores' en cuanto al tema de Uribe se refiere.

"Están en puja los dos equipos, hay quienes consideran que Millonarios tiene una ventaja porque Uribe se siente bien con el grupo de trabajo en Millonarios. Los directivos empiezan a considerar retenerlo por los goles que puede hacer", expresó.

Además, resaltó: "Me aseguran de fuentes muy serias, allegadas a Millonarios, que se le hizo una contraoferta y no está descartada. Así que, si no ha firmado con Junior, como lo acaba de confirmar Fabio Poveda, todavía está la ilusión de que Uribe siga en el equipo".