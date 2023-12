Junior y un festejo sin igual: de fiesta se prendió la Ventana de Campeones gracias a la 'Décima'

La ciudad de Barranquilla se visitó de fiesta y cómo no , pues el Junior consiguió su décimo título al ganarle al Deportivo Independiente Medellín la Liga 2023-II en el estadio Atanasio Girardot.

Claramente, todos los fanáticos del cuadro 'tiburón' no dejaron pasar la oportunidad y celebraron de la mejor manera en la Ventana de Campeones, sitio donde se le hace homenaje a varios de los más grandes íconos de la historia juniorista, además de contar la historia de sus títulos.

Pues bien, en este gran evento estuvo todo el plantel del Junior, su cuerpo técnico y hasta varios de sus accionistas, entre ellos, Fuad Char, quien dio unas palabras respecto al reciente título conseguido. "Este ha sido el mejor campeonato de los diez que hemos tenido y esperamos que con ustedes, con este grupo, conseguir el título número once del a historia del Junior", declaró con gran emoción el máximo accionista del cuadro 'currambero'.

Sin embargo, la atención se la llevó Gilberto Bacca, padre de Carlos Bacca, quien cabe recordar que salió goleador del torneo y protagonizó un emotivo momento en donde abrió su corazón y habló todo por lo que pasó debido al fallecimiento de Eloísa Ahumada, madre de Carlos y esposa de Gilberto.

"He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado de esto. Nadie sabe lo que he vivido. Me he venido acá y he perdido a mi madre y me vine un poco tarde, porque ella me quería ver jugar y vine tarde, pero sé que en el cielo está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo", fue lo dicho por el delantero una vez conseguido el décimo título liguero con el Junior de Barranquilla.

No obstante, también Gilberto se pronunció al respecto y en el evento hecho en la Ventana de Campeones, se le pudo ver con una camiseta con la foto de Eloísa en su pecho, haciéndole un homenaje. "La traje en el pecho porque nos hizo llorar a todo el mundo. Creo que toda Colombia lloró por el mensaje que dijo Carlos. Él no había llorado porque tenía por dentro eso y finalmente pudo descargar lo que tenía por dentro", declaró el padre.

Por otro lado, el delantero que supo salir goleador y campeón de la Liga 2023-II , también tuvo tiempo para disfrutar del evento y al canto de "miren que locura, miren que pasión este es el glorioso Junior que viajó a 'Medallo' y salió campeón", prendió a toda la hinchada 'blanquirroja' que se encontraba en la famosa Ventana de Campeones.

Carlos Bacca y el cántico juniorista de moda. pic.twitter.com/sy3xTjknf3 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 15, 2023