Kevin Londoño, de Alianza P.: "Lloré por mi abuela, con ella salía a vender buñuelos, empanadas"

Para Kevin Londoño esa buena actuación y el gol que anotó en el triunfo 4-0 de su equipo Alianza Petrolera sobre Santa Fe, el lunes que pasó en la ciudad de Barrancabermeja, fue un desahogo personal y tuvo una dedicatoria muy especial para él. Todo ese sentimiento porque hace una semana había fallecido Orfelina Córdoba, su abuelita, quien fue piedra angular en su formación personal e igualmente en lo deportivo.

Así las cosas, el extremo, de 28 años y nacido en Bello, habló este martes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y contó la historia personal con Orfelina, a quien se refirió con visible emoción y dando detalles de lo que significó en diferentes etapas de su vida.

Publicidad

"Después del partido contra Santa Fe, tuve sentimientos encontrados, porque había muerto la mujer más especial de mi vida, tenía una carga, una mochila, una serie de cargas encima. Tenía sentimientos, porque ella fue el pilar fundamental en mi crecimiento personal, tomó rumbo de mi carrera gracias a ella", explicó Londoño inicialmente y recreando lo sucedido luego de consumar la victoria sobre los rojos de Bogotá.

El futbolista de los petroleros también recordó momentos en los que siempre contó con ese respaldo de Orfelina. "Mi abuela que me crió, me alimentó, me ayudó en mi carrera. Ella salía a vender empanadas y buñuelos conmigo para darme un plato de comida, los pasajes para ir a entrenar, para poder contar con unos guayos dignos. Ella fue la persona por la cual di un paso a un costado con relación a algunas amistades que no debería tener, cosas que no se debían hacer, el ser un profesional. Y poco a poco me vio cumpliendo mi sueño, se fue tranquila por verme ser un ser humano correcto, con un hogar, con una familia, disfrutando de mi hijo", explicó Londoño.

Pero las reflexiones del hombre que pasó por equipos como Leones, Fortaleza, Jaguares y Once Caldas, entre otros, fueron más allá de lo netamente deportivo y trató de visibilizar los inconvenientes que viven los jugadores, más allá de tener una carrera, de gozar en muchos momentos de reconocimientos y hasta fama.

Publicidad

"Yo manifestaba que pese a ser atletas de alto rendimiento; después de la cancha somos seres humanos, que tenemos errores, que nos equivocamos, que tenemos inconvenientes familiares, sí trabajamos en algo que nos gusta, contamos con algunos beneficios; pero también nos perdemos la crianza de nuestros hijos, yo por ejemplo me perdí el último año de vida de mi abuela por no poder viajar a verla. Por estar jugando cada tres días, no me pude despedir (de la abuelita fallecida). Ya se reflejó algo con las estadounidenses en los Olímpicos, el paro del corazón del 'Kun' Agüero, lo que le pasa ahora a Cristiano Ronaldo, quien gana toda la plata del mundo, pero también tiene problemas", agregó Kevin Londoño.

Publicidad

Además de eso, también se pronunció sobre el buen resultado de Alianza Petrolera frente a los de Alfredo Arias y dijo que "independientemente del tema descenso, nosotros llegamos a ese partido con hambre, con el orgullo tocado, porque se especulaban muchas cosas del grupo, veníamos ciertas fechas sin ganar y bueno, al final se logra el objetivo".