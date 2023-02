Kevin Mantilla no se preocupa por su futuro: "Mi cabeza está en Santa Fe y en poder ayudar"

Kevin Mantilla es uno de los jugadores de la Selección Colombia Juvenil que logró llamar la atención de varios equipos a nivel internacional, que lo han pretendido desde antes de que culminara el Sudamericano Sub-20.

El joven defensor colombiano, que surgió de las inferiores de Independiente Santa Fe, regresó al conjunto 'cardenal' para sumarse a la plantilla que competirá en esta temporada tanto en competencias locales, como a nivel internacional en la Copa Sudamericana.

Así las cosas, este viernes en la previa del duelo entre el 'león' y Unión Magdalena, Kevin Mantilla atendió a los medios de comunicación donde habló de su futuro, el acople en el equipo y el próximo rival que tendrán por Liga.

Publicidad

"Muy contento por lo que se hizo en la Selección Colombia. Yo ya quería volver a Santa Fe para sumar y poder aportar un granito de arena al equipo. Muy contento con la adaptación que tuve a la idea que tenía el profe con la línea de tres, me sentí muy como al igual que mis compañeros", expresó de entrada.

Y agregó con respecto a su futuro, del cual le han aparecido pretendientes desde Inglaterra, Portugal, Italia, Escocia, Grecia y Brasil. "En ese tema estoy muy tranquilo, lo dejo en manos de Dios, ahora estoy concentrado con mi club y en poder ayudarle lo que más pueda. Esperar que sé de más adelante cualquier cosa y, pero ahora, mi cabeza está en Santa Fe. Precisamente no me han dicho a fondo los equipos, pero sí me han dicho en tal donde, estoy concentrado atento a este partido ahora en Santa Fe. Estamos esperando a ver que se habla de estos temas, eso lo he dejado a un lado porque quiero concentrarme en Santa Fe, hacer las cosas bien y seguir sumando y estar en la parte alta de la tabla", afirmó el zaguero de 19 años.

Aquí más declaraciones de Kevin Mantilla:

Publicidad

*Sobre Unión Magdalena

"Sabemos a lo que juega Unión, un equipo del que toca estar muy atentos y precavidos. Es un equipo que se defiende bien y a la vez contraataca. Estamos trabajando para contrarrestar lo que ellos vienen trabajando".

*Mensaje a la hinchada

"A la hinchada que nos sigan apoyando, que tengan esa fe de que nosotros vamos a demostrar lo mejor, más en este día tan especial y que nos acompañen, que vamos a sacar un buen resultado con la ayuda de Dios".

*Su regreso a Santa Fe

"Estoy orgulloso con mis compañeros, acá todos somos iguales y eso es importante. Tengo que volver a ganarme la confianza del profesor, una cosa es la Selección Colombia y otra acá. Llegué a trabajar y a demostrarle a Harold Rivera que estoy listo para cualquier compromiso".