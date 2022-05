Kevin Mier, arquero de Nacional: "He ganado el puesto, me lo merezco por el trabajo y la paciencia"

Kevin Mier está viviendo una de sus mejores temporadas en Atlético Nacional , consolidándose como el portero titular del equipo, y logrando actuaciones destacadas, que lo han convertido en uno de los mejores guardametas del país en la actualidad.

En la previa del partido de los 'verdolagas' contra Pereira en la Liga del fútbol colombiano, el guardameta de Barrancabermeja atendió a los medios de prensa, y habló sobre su rendimiento y las aspiraciones que tiene con el club.

Esto dijo Kevin Mier, portero de Atlético Nacional:

La importancia del juego con los pies

"Yo creo que el buen momento que estoy pasando, es gracias al trabajo que estoy haciendo. El buen juego con el pie es importante para el equipo porque te da esa tranquilidad y esa seguridad para jugar con tus compañeros. Es una condición que tengo que me ayuda mucho a resaltar".

¿En qué aspectos ha crecido este semestre?

"El trabajo que se ha venido haciendo con las personas que me rodean a diario, son muy importantes para mi crecimiento. Es la parte mental la que he fortalecido, para poder afrontar cada partido con esa confianza que me caracteriza y que he podido transmitir a mis compañeros".

¿Es su mejor etapa en su carrera deportiva?

"Estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo, pero también he sabido mantener los pies sobre la tierra, porque se he pasado momentos difíciles y me he sabido levantar. Debo seguir por el camino en el que voy".

Los referentes de Kevin Mier

“Tengo dos referentes: David De Gea del Manchester y Ederson del City, son los arqueros que trato de seguir y aprender mucho de ellos.”

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Los 'verdolagas' se medirán a Deportivo Pereira, este viernes a las 8:00 p.m., por la fecha 19 de la Liga I 2022. El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot.