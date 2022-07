"Kevin Mier ha hecho méritos para, al menos, ser observado y acercado a la Selección Colombia"

La estrella 17 de Atlético Nacional tiene muchos puntos altos en su campaña. Y uno de ellos fue Kevin Mier, una de las grandes revelaciones del equipo que dirige Hernán Darío Herrera, quien le dio la confianza plena al jugador de 22 años para que se adueñara del arco de los 'verdolagas'.

Justamente, el 'Arriero' fue testigo cuando en el equipo paisa vieron por primera vez a Mier en acción, por allá en 2014, cuando Milton Patiño le puso el ojo en un torneo de juveniles.

En Gol Caracol charlamos sobre con el exguardameta de Atlético Nacional sobre lo que fueron los inicios de Kevin Mier en la institución antioqueña y con respecto a su importancia en la obtención de este título del 'verde la montaña', sobre Deportes Tolima, en Ibagué.

"Muy contentos, era lo que se quería hacer; llegar a la final era un objetivo, ganarla también. Se logró salir adelante en las finales, fue algo significativo y ahora tenemos 'aire en la camiseta'. Un grupo con jugadores jóvenes y de experiencia, necesitábamos conseguir resultados", indicó de entrada Milton Patiño en la entrevista.

¿Cómo encontraron a Kevin Mier?

"Lo de Kevin Mier fue una situación que se presentó en 2014, en un torneo de divisiones menores en Bucaramanga y ahí lo encontramos. Él jugaba para un club rival, de Santander, vimos su capacidad, su tenacidad y nos agradó demasiado la forma en que jugaba y teníamos ahí un jugador importante para Nacional. Hernán Darío Herrera dirigía ese equipo de menores y yo entrenaba a los arqueros".

¿Qué puede decir de ese Kevin Mier del 2014 y del que salió campeón ahora como profesional?

"Su evolución fue increíble, internamente en el club desarrollamos el talento. Su parte disciplinaria, biomédica, mental, futbolística, desde todo se le ayuda. El carácter de Mier ayudó demasiado a eso, desde joven compitió con categoría mayores a las de él. Eso también lo puso en las selecciones Colombia, jugó dos Mundiales ya, tiene muchos partidos en su haber y eso da una huella importante, que lo afianzó muy bien".

¿Cree que Kevin Mier puede estar, en el futuro, en la Selección Colombia?

"Siempre he dicho que un proceso serio tiene que acercar gente joven. En todo lado lo hacen, los van moldeando, pensando en la renovación y Mier ha hecho los méritos para, al menos, ser observado y acercado. Ha jugado dos Mundiales juveniles, su momento en el fútbol colombiano, con un título, es importante todo. Ojalá que el técnico piense en esos jugadores juveniles".

Kevin Mier tuvo algunos errores en sus primeros partidos con Nacional...

"Kevin supo soportar y comprender las responsabilidades que tiene como arquero. Siempre compitió con categorías mayores y eso hace parte de que se haya equivocado mucho. La crítica hace parte de la evolución, de querer equivocarme menos; al interior sabemos que los errores son colectivos, pero parecen individuales. Jugar en Nacional no es fácil y él lo supo soportar y lo demostró en este torneo".

¿Cómo puede definir a Kevin Mier?

"Kevin es un joven talentoso, que ha muestra destellos de una promesa grande. Su carácter y personalidad ayudan mucho, su determinación también. Cómo maneja el tiempo y las situaciones nos deja ver que fuera una persona mayor, parece un joven-viejo en ese puesto".

Se rumora ya que en el exterior quieren fichar a Kevin Mier...

"Primero, uno tiene que saber dónde está parado. No somos ni la primera, ni la quinta mejor liga del mundo; también juegan intereses personales, los del club. Como hincha, como entrenador y como amigo, le digo que aproveche estar en Nacional, me gustaría verlo en un futuro no muy lejano, pero tampoco tan próximo, llegar lejos".

¿Qué consejo le daría pensando en lo que será la Copa Libertadores 2023?

"Cuando converso con él le digo que lo que viene siempre será más importante. Todo es resultado de su esfuerzo y sacrificio en su carrera. Ha pasado por muchas manos y todos hemos aportado, deberá estar muy concentrado para lo que se venga".