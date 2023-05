Kevin Velasco, Germán Mera, Jhon Vásquez y Aldair Gutiérrez, en la titular de Cali en la fecha 20

Johan Wallens; Aldair Gutiérrez, Germán Mera, Jefferson Díaz, Brayan Montaño; Fabry Castro; Kevin Salazar, Kevin Velasco, Jhon Vásquez, Juan José Córdoba y Kevin Viveros: estos fueron los once inicialistas del Deportivo Cali, para enfrentar a Boyacá Chicó, en la fecha 20 de la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

Mientras tanto, entre los hombres de recorrido hicieron parte de la suplencia jugadores como Gustavo Ramírez, Andrés Arroyo, Juan José Mina y Enrique Camargo, entre otros.

Cabe señalar que aunque se están atravesando momentos de crisis en lo económico y en lo administrativo, con deudas de varias quincenas para el grupo de futbolistas profesionales y ante una amenaza de paro; finalmente el técnico Jorge Luis Pinto contó con una base respetable para el duelo con los ajedrezados.

Sin embargo, no todo fue concertación, como quiera que el arquero uruguayo Kevin Dawson y el extremo Daniel Mantilla decidieron dar un paso al costado y se marcharon antes de la realización de la fecha 20 del fútbol colombiano. Sin embargo, no hubo ninguna manifestación oficial al respecto.

Durante las últimas 48 horas, en las oficinas del Cali se habló mucho de los dineros que no le han llegado a la plantilla de jugadores, de algunas promesas de parte de la actual directiva que no se han podido cumplir y que ahondan aún más la crisis que se desató en las últimas temporadas.

En este 2023, bajo la orientación del profesor Pinto se comenzó en medio de un complicado panorama de resultados e incluso se llegó a hablar de su salida, sin embargo en las fechas recientes se tuvo una reacción y en algo mejoraron.

Sobre ese particular, Carlos González Puché, director ejecutivo de la Acolfutpro, le dijo a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que "el equipo no salió de la concentración pero siguen esperando el pago, hay unos compromisos de los directivos de abonar un par de quincenas, pero efectivamente a hoy no han recibido pagos. Pero se quedaron para jugar el partido, terminar el último partido del Cali”.