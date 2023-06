Kevin Viveros: "Los directivos del Cali son mentirosos, estoy bastante molesto con toda esa gente"

Kevin Viveros tomó la determinación de dejar el Deportivo Cali y ahora asumirá un nuevo reto en su carrera deportiva. El delantero, de 23 años, ahora militará en el FK Sarajevo, equipo con el que firmó por tres años. Pero antes de partir a tierras europeas, el artillero oriundo de Buenaventura aseguró en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que aún en las toldas 'azucareras' le adeudan dos meses de salario y le envió fuertes dardos al equipo verde de la capital vallecaucana.

"No, esta es la hora que no, los directivos son mentirosos. Han pasado demasiadas cosas, estoy bastante molesto con toda esa gente. Me adeudan dos meses y dijeron que me pagarían antes de viajar; a esta hora ni me responden el celular, ellos son así", dijo de entrada Viveros a la mesa de periodistas.

También se refirió a Jorge Luis Pinto, timonel del Deportivo Cali, que al parecer se molestó por la determinación que tomó Kevin Viveros.

"Pinto, la verdad sí había una molestia, pero ahora más tarde lo llamo y le escribo, pero hay que entender un poco más a la familia, al futuro de uno como jugador", agregó el delantero.

De otro lado, ahora Kevin se centrará en su nueva escuadra, el FK Sarajevo con el que enfrentará la Conference League.

"Cuando me contactaron que había un interés de un equipo europeo, la primera oferta la enviaron pero se rechazó por los números, pero luego en la segunda oferta sí estuvo bien en los números, dio la mejor manera para llegar allá. No tengo conocimiento del técnico, apenas llegue estoy disponible para él y para la pretemporada y todos los amistosos", sostuvo.

Sobre si volvería al Deportivo Cali en caso de que se pongan al día con su pagos, Kevin Viveros fue enfático en decir que "no, ya la decisión está tomada, los contratos están firmados, no tiraría nada para atrás".

Otras declaraciones de Kevin Viveros:

*Por qué se inclinó por este equipo, el FK Sarajevo

"Tuve ofertas de equipos de Moldavia, del Sherrif solo que los números eran muy bajitos; de Arabia, de Corea del Sur. Llegó Sarajevo y puso el dinero que es y acordamos todos con ellos. Firmo hasta el 2026, son tres años. Me hablaron muy bien de la ciudad, esperemos que todo sea así".

*Lo que se lleva del Deportivo Cali

"Sí, mis compañeros, la calidad de los compañeros, el cuerpo médico que hay que aplaudirlo, son una calidad de persona".

*El tema con Jorge Luis Pinto:

"Sí llegué bien y quiero salir bien, para llegar él me hizo buena fuerza, más tarde me tomo un tiempo y le escribo. Le agradezco por todos estos seis meses, las enseñanzas fueron buenísimas, porque confío en mí, agradecido con el 'profe'".