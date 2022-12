La Acolfutpro recomienda una Liga de fútbol femenino en Colombia con máximo 14 equipos

La agremiación de futbolistas en nuestro país realizó un extenso informe sobre la situación del torneo de mujeres en nuestro país, que ha sido tema de controversia en nuestro país.

La liga de fútbol femenino profesional en Colombia sigue siendo motivo de polémica y discusión, pese a las tres ediciones que ya se han jugado y que en este 2019 dejó como campeón a América de Cali.

En los últimos días, la Acolfutpro (agremiación de futbolistas en nuestro país) realizó un análisis pormenorizado de la situación presentada en cada uno de los clubes.

Las condiciones laborales, los mecanismos de contratación, los horarios de los partidos, la transmisión televisiva de los juegos y hasta los escenarios en los que se realizaron los entrenamientos fueron objetados, en el extenso documento.

"De acuerdo con las consultas adelantadas, se concluyó que en total hubo 476 futbolistas inscritas en el torneo. De éstas, trescientos siete (307) tenían contrato laboral por lo tanto fueron consideradas futbolistas profesionales. Ciento sesenta y nueve (169) participaron en el campeonato como futbolistas aficionadas", se leyó sobre las condiciones contractuales.

A renglón seguido se agregó que "el treinta y seis (36%) de las jugadoras no estuvieron vinculadas con contrato de trabajo ni contaron con la protección de la seguridad social integral y, en el evento que se presentase un accidente de trabajo, enfermedad no profesional o embarazo, no contaron con ningún tipo de protección. Tenemos conocimiento que algunos clubes, para aminorar el riesgo, contrataron pólizas de seguro similares a las que constituyen las instituciones educativas".

En el apartado de las recomendaciones, cabe destacar que la Acolfutpro consignó que "es mejor calidad que cantidad. Se recomienda reevaluar el número de clubes participantes en la liga que, conforme a lo ocurrido en las 3 últimas ediciones, que podría estar entre 12 y 14 clubes, teniendo en cuenta la cantidad de futbolistas profesionales que han participado".

Dicho informe, fue entregado a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Dimayor, a Difútbol, a los clubes y al Ministerio de Trabajo.