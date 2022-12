La actualidad, presente y futuro de las contrataciones de Nacional, contadas por Francisco Nájera

Con la llegada de Juan Carlos Osorio al banquillo técnico de Atlético Nacional, la dirigencia de los 'verdolagas' arrancará un nuevo proceso con el que se espera volver a los triunfos en la Liga Águila II 2019.

Es por eso que los dirigentes están trabajando fuertemente para armar la plantilla y en ese sentido, el gerente Francisco Nájera tiene claro el panorama que se plantea en el club. Este martes, Nájera atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' habló de temas noticiosos y actualidad de jugadores que integran el equipo profesional y otros que estarían con opción de llegar.

Alexis Henríquez y su permanencia en el verde; la llegada de Jarlan Barrera; la salida de Cristian Vargas, los pedidos del DT Osorio y otros temas más los trató el dirigente bogotano.

* ¿Contratan a Jarlan Barrera?

“Si hay acercamientos, pero no tengo información de eso y todavía no se puede confirmar. Jarlan es un gran jugador que no se le dieron las cosas en Rosario Central, pero sus condiciones, calidad y técnica lo pueden poner en cualquier equipo de Colombia".

* Los pedidos de Juan Carlos Osorio

“Estoy esperando que el ‘profe’ llegue a Medellín, igual el ya debe tener visualizado lo que tiene pensado para el equipo el otro semestre. Esperemos poder reunirnos y mirar más detalladamente las cosas y poder hacer una excelente planificación”.

* La salida de Cristian Vargas

" Lo de Cristian es algo que no está concreto, pero hay grandes posibilidades de que salga del equipo. En dado caso, Kevin Mier es un jugador que nos ilusiona que pueda estar en el arco de Nacional, pero eso no depende de mí, hay que esperar las decisiones del técnico “.

* El futuro de Henríquez

“Alexis es un jugador que representa mucho en la institución, el tiene contrato hasta diciembre y lo más seguro es que continúe en la institución".

*Santa Fe y Nacional

“Fueron dos realidades distintas, en Santa Fe viví cosas muy lindas, la gente siempre me demostró su cariño: pero con Nacional tuve la oportunidad de crecer como persona y como profesional. Mi familia es feliz en Medellín, mi hija es antioqueña y son más las cosas que me arraigan a Nacional y a la ciudad”

* La Selección Colombia

“Ilusiona bastante lo que puedan hacer los muchachos en Brasil, tenemos jugadores de mucha experiencia combinado con la gran juventud que asoma en la selección, sumado a que esa juventud, la mayoría juega en Europa y han enfrentado a los mejores jugadores del mundo. Eso da tranquilidad y esperemos porque no, poder lograr esa anhelada Copa América".

