La autocrítica de Jorge Luis Pinto: “No hay felicidad completa, nos falta madurez”

El entrenador de Millonarios no terminó del todo satisfecho luego del triunfo de su equipo sobre La Equidad, en la sexta fecha de la Liga Águila-II.

Millonarios sigue sufriendo a pesar de conseguir los resultados. Y este sábado, en El Campín, frente a La Equidad no fue la excepción.

Publicidad

“No hay felicidad completa, tenemos que corregir los errores de la parte de atrás para potenciar lo que se está haciendo adelante”, aseguró Jorge Luis Pinto luego de la victoria de su equipo, 3-2, sobre el cuadro ‘asegurador’.

Y es que la mayor preocupación del estratega santandereano han sido los constantes errores defensivos de su equipo. Tal como sucedió este sábado y como quedó evidenciado durante la serie de la Copa Águila en la eliminación a manos de Medellín.

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

"Nos falta madurez, nos falta experiencia en el manejo del partido. No ha sido fácil conjugar las fichas de este equipo. Cuesta reinventarse en algunos conceptos tácticos", aseveró.

Publicidad

"Llevamos una serie de goles en contra que me mortifican. Me mortifica el gol en cruce de balón. Pero me alegra que haya jugadores que estén tomando ritmo como el caso de Balanta y Ortiz", complementó.

Y es que al final, siempre va a ser mejor corregir ganando que perdiendo. Idea que Pinto sabe a la perfección y por eso espera que las victorias empiecen a llegar de la mano del bueno juego.

Publicidad

“Confío mucho en mi equipo, sé que iremos encontrando la forma e idea completa con trabajo y repetición”, concluyó.