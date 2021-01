La batalla de Jermein Peña y el veto del Unión Magdalena: "Usted no va a jugar más en Colombia"

Jermein Peña es un futbolista profesional e inició su carrera deportiva en el Unión Magdalena , en el 2019, cuando debutó contra Junior de Barranquilla en la liga colombiana.

Desde ahí, el defensor se ganó un puesto en la titular y mostró buenas condiciones en los compromisos del cuadro 'bananero' por lo que llamó la atención de varios clubes del fútbol colombiano .

Sin embargo, su situación vino de más a menos cuando el club no le pagó por su trabajo, tal como lo expresó Carlos González Puche, Director Ejecutivo de Acolfutpro, en entrevista a 'Grueso Calibre'.

"El jugador no ha recibido los salarios pactados como se estableció en su contrato de trabajo" y agregó que "tiene toda la posibilidad legal de terminar con justa causa su vinculo con el club. El señor Peña no tiene contrato ya con el Unión, no es como lo expresó el presidente del equipo, quien dijo que ningún club lo podía contratar"

Además, Jermein Peña también dio su versión de lo ocurrido con el equipo de Santa Marta, más específicamente con el presidente del club.

"Me trató feo, lo llamé para agradecerle la oportunidad que me dio de tenerme en su club y me dijo "ahórrese sus palabras, usted no va a jugar más en el fútbol colombiano", reveló.

El jugador pensó que salir a un club de primera división sería mucho mejor para su carrera y para su vida personal, ya que el ayuda a sostener la casa donde vive con su familia.

"Jugué 19 partidos, de suplente tengo a un gran jugador como Braynner García y pensé que era el momento de salir del Unión, me quería Medellín y Junior. Luego me conmemoraron como el mejor central del fútbol colombiano", aseveró.

Los familiares de Peña también se pronunciaron y mostraron su rechazo ante la decisión tomada por Unión Magdalena.

"No me le corte las alas a mi hijo, por favor. Soy mamá y papá para él y le he dado todo, tengo la fe y sé que él seguirá jugando", agregó la madre del jugador.