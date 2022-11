La 'calentura' de Flabio Torres con los aficionados, en Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Este sábado, Águilas Doradas tenía el anhelo de dar un paso importante para estar en la final del futbol colombiano. Una victoria sobre el Deportivo Pasto en casa, los encaminaba a mantenerse primeros en el grupo B, sin embargo, en un partido con un vaivén de emociones, los 'volcánicos' dieron el batacazo de la jornada 5 de los cuadrangulares y superaron en el último segundo al conjunto 'antioqueño'. Fue tanta la tensión, que el juego terminó 'picante' por una eufórica celebración de Flabio Torres , técnico de los nariñenses.

Sin duda alguna, el encuentro entre 'dorados' y pastusos fue el que más nerviosísimo ha tenido hasta el momento en esta instancia final del campeonato. Los locales empezaron con mucho ímpetu y, rápidamente, se fueron en ventaja, con un doblete de Marco Pérez, quien primero anotó desde los 12 pasos y luego apareció solo tras un centro para encender la fiesta y los corazones de la hinchada que los acompaño en el estadio Alberto Grisales.

Cuando el resultado y lo visto en cancha daba para pensar en un contunde triunfo de los dirigidos por Leonel Álvarez, el juego empezó a cambiar. Primero, Pasto descontó gracias a Jerson Malagón y posteriormente lo emparejo con anotación de Facundo Boné.

Ahora bien, en el mejor momento del visitante, apareció Antony Vásquez para poner el 3-2 a favor de los antioqueños. No obstante, vino la expulsión del defensor 'dorado' Jesús Rivas y ahí vino la épica remontada de los 'rojiazules'. Al 90+1, Adrián Estácio puso la igualdad y al 90+4, Léiner Escalante puso a celebrar a los pastusos.

De inmediato, el banco de los de Nariño estalló en jubilo. Los suplentes saltaron y se abrazaron entre sí, pero el más emocionado fue el estratega de Flabio Torres, quien se giró hacia la tribuna y les cantó el gol a rabiar. El árbitro Edwin Trujillo no le perdonó dicha acción y lo amonestó con tarjeta amarilla.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de Pasto ingresó a los camerinos del estadio en medio de abucheos de la fanaticada local.

