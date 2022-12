La ciudad de Pereira no le abrirá las puertas al América de Cali

El Alcalde de la capital de Risaralda aseguró que no le prestará el estadio Hernán Ramírez Villegas al equipo vallecaucano.

En declaraciones recogidas por ‘Blu Radio’, el máximo dirigente de Pereira, Juan Pablo Gallo, aseveró que “hasta ahora no nos ha llegado una solicitud formal, pero me puedo adelantar y no lo vamos a prestar”.

Gallo también lamentó lo que ha ocurrido con las actuaciones de algunos hinchas del América y del Cali; a su vez, resaltó el trabajo que su Alcaldía viene haciendo con las barras del Deportivo Pereira.

Recordemos que la escuadra ‘escarlata’ puede jugar con hinchas en las tribunas occidental y oriental, pero Maurice Armitage, alcalde de Cali, no permitió el ingreso de aficionados al Pascual Guerrero, por lo que se ven obligados a buscar otro escenario deportivo para contar con el apoyo de sus seguidores.

Así entonces, Pereira se une a Bogotá, ya que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que no prestarán El Campín y tampoco el estadio de Techo para uso del América.

