La colección de camisetas de Nacional, que va camino a ser un museo

Acá la historia del hincha del vigente campeón de la Copa Libertadores de America, que tiene prendas que reconstruyen la historia del equipo antioqueño.

Desde hace 25 años, Felipe Muñoz, reconocido hincha de Atlético Nacional, recibió la primera camiseta del equipo de sus amores y desde entonces, comenzó a elaborar de manera juiciosa su colección, que espera que siga creciendo con el paso de los días, semanas y meses.

'Pipe', como es conocido entre los más fervientes seguidores 'verdolagas', le contó a GolCaracol.com los detalles de semejante inventario de camisetas del equipo antioqueño.

Los inicios

"Todo esto comenzó en 1992 cuando mi mamá me regaló la primera camiseta de mi vida, que fue la número 15 de Víctor Aristizábal, del año anterior, del 91 y del primer semestre del 92, creo. Pero también tuve eso, porque mi papá tenía una de Naranja Postobón de los años 80. De ahí para delante seguí yo solo, consiguiendo, comprando, cambiando, haciéndome conocido entre jugadores, y gente que me han donado cosas, que saben que está en mejores manos, que en manos de ellos, y ha sido un proceso bonito de conseguir muchas cosas. Cada que consigo cosas sea una alegría y una manera de sentirme orgulloso de reivindicar y fortalecer la historia de Atlético Nacional y alrededor de mi colección se ha creado un ámbito de coleccionismos también, algunas veces es triste porque se vuelve una competencia sin sentido, pero también otras veces es bonito para que la gente al menos vea en el coleccionismo una manera de ser hincha que no existía".

Las dificultades

"Las camisetas más complicadas de conseguir de Atlético Nacional son las más antiguas, las de los años 80’s, 70’s, 60’s y 50’s, porque son camisetas que está cumpliendo medio siglo. Además hay dificultad porque son muy costosas o sencillmente porque no existen. Sin embargo, en ese sentido todo se convierte en un reto bonito e ir consiguiéndolas, ir descubriendo que por ahí hay algunas guardadas, que uno quizá tiene la posibilidad de llegar a ellas planteando una buena propuesta para la construcción del museo del club".

Los objetivos

"Es como una manera diferente de ser hincha de Nacional a través de la reivindicación y el reconocimiento de la historia a través de sus prendas de vestir, las cuales han usado jugadores protagonistas de la historia. Digamos que cuando yo consigo las camisetas, no intento tener una colección que simplemente llene una habitación o un armario y que ese sea el objetivo en sí mismo, sino al contrario, que ese sea un aporte para la reconstrucción histórica de la gloria de Nacional. A propósito con el cumpleaños número 70, ya sería un primer acercamiento a la creación del museo, desde el cual mi colección de camisetas sería una columna vertebral. Para mí significa tener en mis manos, prendas muy valiosas que vistieron los jugadores que han ayudado a fabricar la historia gloriosa del club. Si alguien me quiere contactar para este tema de camiseta, de donar u algo así, me pueden contactar en el correo pipemaiden89@gmail.com".

Los ídolos

"Tengo cosas de René Higuita, Andrés Escobar, Víctor Aristizábal, Franco Armani, y de muchos otros. Obvio que son muy significativas, pero yo creo que todas las camisetas con el hecho de que tengan el escudo del Nacional significan demasiado, ya que tienen el escudo del equipo más grande del país y el que más historia ha construido internacionalmente. Por eso es complicado elegir las más significativas o preciadas. Tengo casi dos mil camisetas, pero de Atlético Nacional son cerca de 800 prendas, con camisetas también de presentación, de entrenamiento, buzos, sudaderas y hasta guantes"

Los cuidados

"El cuidado de la colección se da en unas bolsas plásticas especiales y en unos ganchos para que no estén dobladas y en esos dobleces se pueda manchar de suciedad y obviamente perjudiquen la calidad y la limpieza de la prenda. Entonces están en unas bolsas, para que tampoco suden entre ellas, en una habitación que casi siempre permanece oscura para que la luz tampoco las dañe. Es un habitación grande que tiene dispuestos unos mostradores como almacén de ropa, como para tenerlas ahí un poco organizadas. Esperando que próximamente estén en el Museo de Nacional y no en mi casa, lo cual también es una situación estresante".