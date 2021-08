La cuarta jornada del fútbol colombiano, con pocas emociones: el bajo número de goles anotados

El gol fue el principal ausente en la cuarta jornada de la Liga del fútbol colombiano: solamente se anotaron nueve tantos en 10 compromisos disputados, un número demasiado bajo y que se queda corto.

Tres encuentros terminaron 0-0: Huila vs. Quindío, La Equidad vs. Medellín y Junior vs. Tolima.

Los que pudieron celebrar fueron Adrián Ramos, para América de Cali, Jonathan Alvez y Jonathan Marulanda, para Atlético Nacional, Ronaldo Dinolis, para Santa Fe, Sebastián Acosta y Bayron Garcés, para Alianza Petrolera, Pablo Rojas, para Jaguares, Juan Peñaloza, para Águilas Doradas, y Jáder Maza, para Envigado.

En total, nueve gritos de gol casi igualan la marca de menos tantos anotados en una jornada: la también cuarta fecha de la Liga I de este 2021, en la que se anotaron ocho dianas.

Una jornada que quedará en la historia de los torneos cortos del fútbol nacional, que los jugadores querrán olvidar rápidamente para que el próximo fin de semana los goles si aparezcan en los distintos marcadores.

La peor marca en toda la historia del rentado nacional data de la fecha del 4 de junio de 1982, en siete juegos solamente se anotaron cuatro goles.