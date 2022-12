La Dimayor no asistirá este viernes a la reunión con la Acolfutpro y el Ministerio del Trabajo

Este viernes, estaba pactada una reunión entre todas las partes para hablar del pliego de peticiones que presentaron los futbolistas, el pasado 11 de septiembre.

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, dijo este jueves en la rueda de prensa posterior a la asamblea, que los clubes no lo autorizaron para entrar en negociaciones con la Acolfutpro. Así del ente que rige el balompié a nivel de clubes en nuestro país no asistirá nadie a la reunión de este viernes, con el Ministerio del Trabajo y la agremiación de futbolistas.

"En cuanto a relaciones con cualquier tipo de asociación o relaciones laborales directas quiero decirles que no he sido autorizado por los equipos, eso lo harán directamente los equipos y en los estatutos de la Dimayor se modificó un artículo y se me prohíbe cualquier tipo de conversación al respecto en ese sentido", aseguró Vélez.

Al ser indagado sobre el conflicto laboral con Acolfutpro, Vélez comentó que “eso es reserva de la asamblea. Esa palabra no la escuché nunca. Me dijeron: presidente usted no tiene que manejar, ni meterse en los temas laborales de los equipos”.

“Yo no voy a ir, no estoy autorizado para ir”, agregó el máximo dirigente de la Dimayor cuando los periodistas le preguntaron por la reunión citada por el Ministerio de Trabajo para este viernes, con el fin de concertar los puntos solicitados por la asociación de futbolistas.

Extraoficialmente se indicó que a la cita en el Minsterio podría asistir Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Cabe recordar que los futbolistas le enviaron un pliego de peticiones a la Dimayor, el pasado 11 de septiembre, pero este no fue atendido por parte de las directivas y Acolfutpro tomó la decisión de irse a paro a partir de la fecha 20 de la Liga Águila.

Sin embargo, la agremiación reversó la decisión con la esperanza de que hubiera luz verde y se pudieran sentar a conversar sobre este particular.

Ahora resta conocer la decisión que tomen los futbolistas después de las afirmaciones del presidente Vélez.