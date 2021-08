"La Dimayor rechaza vehemente lo que sucedió en El Campin, pero somos más los hinchas buenos"

Las repercusiones sobre lo que ocurrió en el juego entre Santa Fe y Nacional siguen dándose. Ahora fue Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien habló al respecto.

El dirigente fue claro al momento de expresar el pensamiento de los integrantes de la organización del fútbol colombiano.

"Primero, un rechazo vehemente por parte de los 35 miembros de la Dimayor a lo que sucedió en El Campin, como bien lo dijo la Alcaldesa, todos estábamos contentos celebrando más de un año de esfuerzo", expresó.

Además, resaltó la importancia del retorno de la hinchada a los escenarios deportivos de la capital colombiana, pero que tendrá que hacerse en paz y tranquilidad.

"Venimos haciendo los clubes profesionales para poder llegar a ese momento cumbre, de reactivación, donde la gente vuelve al estadio, donde no es solo el partido, sino lo que significa para una economía que ha venido en para por más de un año. Más de 150 mil familias viven del fútbol, vamos a tomar esto como una oportunidad, un momento difícil, de tristeza para los verdaderos hinchas del fútbol, somos más los hinchas buenos, los que amamos al fútbol, que esos que no nos representan, no representan a ningún club en Colombia", concluyó.