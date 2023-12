La Dimayor y su posición ante la violencia en los estadios este fin de semana: el mismo discurso

Este fin de semana, los partidos entre Deportivo Cali y Junior y Nacional y Medellín no pudieron completar los 90 minutos reglamentarios de juego por desmanes y actos de violencia protagonizados por los hinchas en los estadios de Palmaseca y Polideportivo Sur, respectivamente.

Esto generó repercusiones y reacciones de rechazo tanto en los medios, como en las redes sociales, en un tema que parece ser de nunca acabar y que afecta la imagen del fútbol profesional colombiano.

Así, este lunes, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló en 'Noticias Caracol' y entregó sus conceptos, dejando todo en manos del Comité Disciplinario del campeonato.

"Los hinchas, con esas acciones, perjudican a sus clubes y perjudican a las personas que vienen a disfrutar del fútbol", dijo Jaramillo inicialmente.

Por su parte, también aseguró que, junto con el comité disciplinario, se iniciará una investigación sobre todo aquello que dejó la quinta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga 2023-II y se tomarán las medidas correspondientes. "Las sanciones se darán y el comité disciplinario debe investigar los hechos y en casos de reincidencia, como el tema del Deportivo Cali, van a ser drásticas en cuestión de sancionar las plazas. Los hinchas, económicamente, perjudican a equipos como el Cali que están en una complicada situación", declaró.

Hinchas del Cali, “vándalos” del fútbol, ingresan a golpear al árbitro. pic.twitter.com/h53S8lWn5j — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) December 3, 2023

Bajo la misma línea, aclaró que las posibles sanciones que se llegarían a dar podrían incluir la suspensión total de los estadios de los distintos clubes involucrados en los hechos que sucedieron este fin de semana. "Las sanciones drásticas podrían ser suspender todo el estadio, pero eso esta encabeza del comité disciplinario", aclaró Fernando Jaramillo.

Por otro lado, habló de la logística que se maneja en los distintos estadios del país, de la que aseguró que no está siendo efectiva como debería ser. "Aquí hay una corresponsabilidad por parte de los hinchas que deben tener un comportamiento que tiene que estar acorde a una celebración como lo es el fútbol y ahora no está funcionando la logística debidamente. Se han hecho esfuerzos por tener la biometría o controles diferentes, pero los clubes deben hacer una inversión importante y ahora estamos haciendo un esfuerzo con el Gobierno Nacional y esto (todo lo ocurrido durante la quinta fecha de los Cuadrangulares Finales) es una alerta de que las cosas no están funcionando", confesó.

También tuvo tiempo de dar su opinión respecto al comportamiento de los hinchas rechazando la manera en la que actuaron cuando su equipo iba abajo en el marcador. "Es un descontento que se manifiesta de manera equivocada. No puede ser que un equipo local que si está perdiendo tenga que amenazar al otro equipo. En el futbol internacional esto no pasa. El fútbol debe ser una celebración en paz con dos clubes de diferentes hinchadas. Esto hace mucho daño al futbol nuestro y tendremos que tomar acciones drásticas. Espero que estos hechos no vayan a empañar las acciones que hemos hecho", mantuvo Jaramillo.

No se le puede llamar "hinchas" a las personas que impidieron que los jugadores de Nacional y Medellín abandonaran el Polideportivo Sur de Envigado, que agredieron a un equipo periodístico de Teleantioquia y que atacaron indiscriminadamente varios vehículos… no hay derecho. pic.twitter.com/XOEvXNRc1V — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) December 4, 2023

Finalmente, se pronunció respecto a los partidos que faltan para finalizar este campeonato liguero y sobre cómo será la logística de los mismos de cara a evitar situaciones como las que sucedieron el pasado fin de semana. "Seguramente, se controlarán los encuentros próximos con las autoridades locales y maximizar la seguridad. No hubo incidentes que lamentar en anteriores partidos y esperemos tener una final como el futbol colombiano se la merece", finalizó de esta manera su intervención el presidente de la Dimayor.