La elección del Presidente de la Dimayor y una opinión: "no podemos cometer errores del pasado"

Aunque José Fernando Salazar publicó en las redes sociales una muy completa postura sobre el tema relacionado con la Asamblea de clubes del fútbol colombiano del próximo jueves, cuando se tiene la expectativa de la elección del nuevo presidente de la Dimayor; este lunes el dirigente atendió a 'Blog Deportivo' y dejó en claros algunos puntos para tener en cuenta para dicha reunión.

"Nosotros no debemos tener prisa referente a la elección del presidente de la Dimayor, hay que tomarnos un tiempo para escuchar a los que tienen esa sana aspiración. Yo pensaría, como posición mía, como Águilas Doradas, que deberíamos esperar. Tenemos la experiencia de que los que incursionaron desde la política a la Dimayor salieron por la puerta de atrás, algo que no ha sido fácil de superar. Hay que ser muy receptivos, acertados, para no cometer los errores del pasado", dijo en primera instancia Salazar.

Después de su manifestación pública, el dirigente de los antioqueños contó que "yo he estado un poco alejado de los colegas, tras los comentarios del domingo en redes sociales, he recibido algunos mensajes de otros directivos, mucho están de acuerdo. Nos debemos apegar a la democracia, al sentido común, a la intención de proteger a la Dimayor. No se puede vivir lo que acabamos de vivir".

José Fernando Salazar también se refirió a los puntos a tratar en la asamblea del jueves y comentó que "ya hay un orden del día, pero se podría determinar si estamos de acuerdo de que se postergue la decisión (de elegir al Presidente), para conocer los perfiles de los candidatos a la presidencia. Hay que tomar la mejor decisión, una situación que es dolorosa, que comprometió la unidad, comprometió un dineral que costó la salida del anterior Presidente y que nos llevó a la desolación y al caos".

