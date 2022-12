No, gracias.

La Equidad y Once Caldas no se sacaron ventaja en Techo: igualaron 1-1 con dos tremendos golazos Dos muy buenos goles pudieron disfrutar los asistentes al estadio de Techo, en el empate 1-1 entre La Equidad y Once Caldas, por la fecha 12 de la Liga Águila-II.