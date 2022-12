La fecha 13 de la Liga Águila podría dejar al primer equipo eliminado

Si Rionegro Águilas pierde con Medellín sus opciones matemáticas se empiezan a reducir considerablemente. En el formato con 20 clubes ninguno ha clasificado con 27 unidades.

Este viernes se inicia la fecha 13 de la Liga Águila, una jornada que podría empezar a perfilar el futuro de varios equipos, tanto en la parte alta y baja de la tabla. Quedan 24 puntos en juego y cada unidad cuenta, para bien o para mal.

El partido de apertura será Cortuluá vs. Jaguares (7:45 p.m.), mientras que el sábado se llevarán a cabo cinco duelos, entre los que se destacan Medellín vs. Rionegro Águilas, Bucaramanga vs. Santa Fe y Once Caldas vs. Junior.

Precisamente, en el juego entre paisas podría quedar prácticamente eliminado Rionegro Águilas. De perder con el DIM se quedaría en seis unidades y con apenas 21 en disputa. Desde que se juega la Liga con 20 equipos (2015) ninguno ha avanzado a la siguiente fase con 27 puntos, que es la cifra que alcanzaría el conjunto si logra encadenar luego sendas victorias. La calculadora lo tiene al límite y el fútbol que practica, también.

Por otro lado, este domingo Millonarios recibirá en El Campín a Pasto. El club bogotano (décimo, 16 unidades) está urgido de un triunfo para no perder de vista el grupo de los ochos clasificados, situación similar a la de los pastusos (14, con 14).

Finalmente, el juego de cierre será entre Envigado y Nacional (7:30 p.m.). Los actuales campeones llegan golpeados por la derrota 2-0 con Pasto, sufrida este miércoles.

Fecha 13 de la Liga Águila