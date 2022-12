“La gente puede estar tranquila, siempre me entregaré al equipo”: Yimmi Chará

El caleño llegará como refuerzo para el Junior esta temporada. El club colombiano está en proceso de realizar la compra del jugador, quien militaba en Monterrey y sería la adquisición más alta en la historia de los ‘tiburones’.

El exTolima, de 26 años, estuvo durante dos años en el fútbol mexicano, donde tuvo la posibilidad de mostrar su modo de juego y crecer en su carrera profesional, sin embargo, la poca continuidad en los ‘rayados’ y por decisión del club, se llegó al acuerdo de venta con el onceno colombiano.

“Estar en México es un nivel muy alto, no se pudo tener esa regularidad, pero estoy contento y agradezco a Monterrey por permitir mostrarme. Me voy un poco triste por no haber logrado cosas importantes para la institución, pero esto es fútbol y así se vive el día a día”, afirmó este lunes Yimmi Chará, en entrevista para el programa ‘El Camerino’ de ‘Blu radio’.

Atlético Junior le pagaría a Monterrey 4,1 millones de dólares, una cifra significativa para el medio local.

“Tenía ofertas con otros clubes de Colombia, pero bueno no se pudo llegar a ningún acuerdo, la opción que daba Monterrey era la salida en compra y el equipo que pudo llegar a la cifra que estaban manejando, fue el onceno barranquillero”, sostuvo el también exNacional.

Aunque la idea del delantero era seguir con la casaca ‘rayada’, expresó estar feliz por el regreso al fútbol colombiano. “Estoy contento con esta oportunidad, sí quería regresar a mí país. Sabemos de la inversión que se está haciendo y la gente puede estar tranquila que siempre me entregaré, siempre lo he dicho en todo este tiempo y en mi carrera siempre daré el máximo en cada partido”, ratificó el caleño.

Yimmi Chará ya arribó a Barranquilla y se espera que en este miércoles pueda ser oficializado como nuevo refuerzo de los rojiblancos.