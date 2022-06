La historia de vida de Sebastián Gómez: los secretos del capitán y campeón con Atlético Nacional

Cuando se tiene disciplina, constancia, madurez, carácter, amor por su profesión y las cosas claras en la vida, no hay ningún obstáculo tan grande que impida cumplir los sueños. Y es que si bien hay tropiezos y habrá momentos en los que se quiera botar la toalla, siempre pesarán más las ganas de salir adelante y alcanzar los logros, o sino que lo diga Sebastián Gómez.

En la actualidad, todo es alegría, felicidad, festejo o, como se dice, 'color de rosa'. Sin embargo, llegar hasta este punto, en el que es capitán de Atlético Nacional y ya alzó dos títulos (la Copa Colombia 2021 y la Liga I-2022 del fútbol colombiano), no fue nada fácil, así lo dio a conocer y contó Santiago Gómez, hermano de Sebastián, en entrevista con Gol Caracol.

Todo empezó en Itagüí Leones, donde, con trabajo fuerte, se ganó su lugar. Fue así como, gracias a ese alto rendimiento, llamó la atención del cuadro 'verdolaga', donde los inicios no fueron nada fáciles. Y es que las críticas no tardaron en decir presente en varios momentos. No obstante, Sebastián Gómez sabía de dónde venía y para dónde iba, así que luchó más.

Y esa batalla la está ganando y de qué manera. El pasado domingo 26 de junio, con la cinta de capitán en su brazo, volvió a gritar campeón con la camiseta 'verdolaga'. Además, meses atrás, por su excelente desempeño, se le abieron las puertas de la Selección Colombia. Pero no se conformará con ello y va por mucho más; estos son los primeros grandes frutos.

¿Qué siente al ver que su hermano es capitán, figura, referente y campeón con Atlético Nacional?

"En la familia estamos muy felices y dichosos por el gran momento de nuestro hermano, que tanto lo ha luchado y sufrido a lo largo de su carrera. Es un sentimiento de orgullo enorme, que, por momentos, ni siquiera cabe en el pecho porque es inmenso lo que está consiguiendo Sebastián. Ser capitán y líder de Atlético Nacional es algo único y especial para todos".

Al ver las estadísticas y números de Sebastián, que tantos elogios ha recibido, ¿Qué le ha dicho su hermano?

"Recuerdo que después del encuentro de ida de la final contra Deportes Tolima, nos sentamos a compartir la cena y, justo, hablamos de ese tema porque, en el Atanasio Girardot, no tuvo ni una entrega mala y veíamos las estadísticas y orgullosos; eso es el reflejo del trabajo y lo que ha hecho desde pequeño y continúa haciendo en la actualidad, a sus 26 años".

¿Cuál es el valor que más resalta de él?

"Siempre le he resaltado mucho el tema de la disciplina y la constancia. Es un muchacho demasiado disciplinado y que, a la vez, es estricto hasta con la comida. Con decirle que si no tiene la comida a sus horas, ese man, de una, empieza a enojarse (risas). La disciplina de ese muchacho es inmensa e intensa, pero así mismo se ven los resultados de toda esa exigencia".

Eso que acaba de describir también se ve en la cancha, pero, ¿Cómo es Sebastián a nivel familiar?

"Él es todo. Con decirle que es el de los regaños, el que nos motiva, exige con lo de la alimentación, en fin. Ese hombre, nos mantiene regañando (risas), porque a veces nos alimentamos mal, queremos nuestra 'hamburguesita' y, como ese man es súper disciplinado, nos va diciendo unas cuantas verdades. No se guarda nada, pero siempre buscando lo mejor nuestro".

También es el capitán en la familia entonces...

"(Risas) Exacto. Es un profesor que nos dice: 'mire toda la chatarra que come, mi hermanito, todo un profesional, porque yo soy entrenador deportivo, y la hamburguesa que te vas comer'. Él es el polo a tierra de la familia en general; de hecho, es el más regañón. Así tal cual lo vemos en la cancha, así es en la familia (risas), también lo deja todo afuera de la cancha".

¿Esa disciplina a qué o a quién se debe?

"Es responsabilidad de nuestro padre, a quien se lo heredamos, así como también la pasión por el fútbol. Nosotros éramos unos niños de barrio que nos íbamos a jugar a una canchita, mientras el resto estaba en su mundo de fiesta o euforia. Nos la pasabamos jugando. Eso hizo que le cogiera amor al fútbol y, desde ese momento, se enganchó hasta ahora".

¿Cómo eran esas salidas a jugar y quén enseñanzas dejaron?

"Salíamos con mi papá y él llevaba siempre cuatro uniformes, uno para cada uno. Y así nos la pasabmos durante todo el fin de semana, jugando día y noche. Era nuestro día a día, entonces esas vivencias hicieron que adquiriéramos carácter y que también nos hiciéramos fuertes ante la vida. Eso fue un plus para Sebastián y le ha ayudado a ser y obtener lo que tiene".

Familia futbolera por donde se le mire...

"La verdad es que sí (risas). Respiramos fútbol. Mi mamá es la que menos está como en ese mundo, pero aún así siempre nos acompaña a los compromisos. Mi hermana juega en Deportes Tolima femenino, mi otro hermano está en el fútbol de Panamá, Sebastián está en Atlético Nacional, brillando, y, en mi caso, me desempeño como director técnico de un club".

Usted dijo que Sebastián "luchó y sufrió mucho para estar donde está", ¿Cuál fue ese momento más duro que vivió?

"Considero que el momento más duro, difícil, complejo o como se le quiera llamar, fue cuando lo convocaron a la Selección Colombia y justo se contagió de COVID-19, porque era uno de sus sueños más grandes y entendía que era la oportunidad de mostrarse, teniendo en cuenta que era un partido preparatorio, y quería disfrutarlo junto a los otros jóvenes llamados".

¿Cómo ayudaron a Sebastián a superar esa situación?

"En familia porque la verdad somos una familia extremadamente unida, donde todos nos apoyamos. Eso fue clave. Así que, más allá de lo duro, superamos eso en familia y logramos hablarlo con él. Ahora, Sebastián era muy consciente de todo y sabe que la oportunidad le va a llegar en algún momento. Es un muchacho muy centrado y que tiene las cosas claras".

¿Qué le ha dicho en estos días?

"Siempre hablamos antes de los entrenamientos e intento darle consejos, por lo que spy entrenador deportivo. También, hemos hablado de su gran momento y d elo que sintió al jugar una final. Cuando disputó la de la Copa Colombia, en la que también fue campeón, era mucha alegría. Estamos felices y dichosos. Este muchacho nos llena de felicidad cada día".

En medio de todos esos elogios, ¿Hay algo que deba corregir o le falte a Sebastián?

"No es porque sea mi hermano, pero no le encuentro una crítica o algo constructivo; es un jugador que siempre juega con el alma. Él puede estar en una 'recocha' y, aún así, juega con el corazón y carácter. El plus de él es que siempre aprovecha la oportunidad. Puede jugar en cualquier equipo y le mete igual. Es un apasionado por el fútbol y eso le sube el ánimo".

¿Cuál es el sueño del que siempre habla?

"A Sebastián siempre le ha gustado el fútbol europeo. Pero creo que él quiere su Selección Colombia y competir como debe ser, participar en ella, en una Eliminatoria y también ir a un Mundial. Como hablamos con él, no hay nada como representar el país y qué mejor manera de hacerlo que dándolo todo; y por su forma de ser, no me cabe duda de que lo haría bien".

¿Dónde le gustaría verlo?

"En estos momentos, me gustaría verlo en la Serie A de Italia, por como se desarrollo ese fútbol, muy competitiva y muchos jugadores de nombre que le pueden aportar para fortalecerse. En Sudamérica, me encantaría que fuera a Boca Juniors, ya que siempre me ha gustado y le he dicho que me encantaría verlo en Argentina. Su garra y energía encaja en todo lado".

¿Qué palabras le dedicaría a Sebastián, en este momento?

"Siempre se lo he dicho y es que jamás baje los brazos y siga dando su 100% en el club que amo. Fue una final más, ahora otro título, pero lo que más quiero y queremos como familia es que siga así y más dándole alegrías a la hinchada de todo Atlético Nacional. Lo que más soñamos es ver a Sebastián Gómez levantando varias copas, como capitán y referente".