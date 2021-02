La historia detrás de la apuesta que le ganó Sebastián Viera a dueño de un bar: 'pola' para todos...

Sebastián Viera llamó la atención de propios y extraños cuando, después de marcarle de tiro libre a América y darle el triunfo 2-1 a Junior , hizo un gesto con sus manos, mirando hacia la tribuna.

Sin embargo, el propio arquero uruguayo se encargó de explicar en rueda de prensa que se trataba de una apuesta que le había ganado a un amigo suyo en Barranquilla.

Yeferson Paz, el jovencito que da el salto de la Primera B al Sassuolo, de Italia

"Me acordé de un amigo que entre semana dijo en sus redes sociales que si metía un gol, pagaba cerveza para todo el restaurante. Ese restaurante está lleno ahora, así que le habrá salido caro. Por eso fue mi dedicatoria", aseguró Viera, el sábado pasado.

Ese amigo es Eduardo Uribe Álvarez, socio y gerente de un bar en la capital del Atlántico, quien este lunes habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , mientras tenían en línea a Viera.

"Habla un hombre que ha quedado pobre", indicó Uribe y provocó la risa de todos en el programa.

Publicidad

Fredy Guarín y otra salida victoriosa con Millonarios: jugó algunos minutos frente a Once Caldas

"Yo no soy amigo de él (Viera), me dejó sin plata. Menos mal no dieron el penalti porque lo hacía y me hubiera tocado pagar el doble", continuó bromeando Uribe Álvarez.

Por último, expresó que estaba muy feliz porque el guardameta le había dado alegrías a los hinchas del Junior por su gol frente al vigente campeón del fútbol colombiano.

No es la primera vez que el jugador y el empresario barranquillero hacen una apuesta, pues hace 15 días habían apostado penaltis y volvió a ganar el uruguayo.