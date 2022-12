La historia secreta de Daniel Muñoz, contada por un técnico que lo conoce desde niño

El jugador antioqueño dará el salto al fútbol de Europa y en GolCaracol.com charlamos con Gabriel Sepúlveda, dueño y técnico de Total Soccer, equipo en el que comenzó el ahora futbolista del Genk, de Bélgica.

Daniel Muñoz es uno de los jugadores colombianos con más proyección. Así lo confirmó con su rápida evolución futbolística en Rionegro y en Atlético Nacional, además de que ya encuentra en el listado de probables hombres para tener en cuenta en el seleccionado de nuestro país, por parte de Carlos Queiroz. Sin embargo, el proceso para tocar la cima no fue nada fácil para este antioqueño. Y es que en el camino, Muñoz sufrió situaciones adversas.

Publicidad

En medio de muchas lágrimas: así se despidió Daniel Muñoz de Atlético Nacional

El actual capitán de Nacional intentó probar suerte en el fútbol de Europa desde muy joven, en México también; pero en ningún lugar le dieron la oportunidad. Muy desilusionado volvió a su tierra natal, con ganas de no seguir, pero allí fue acogido por Gabriel Sepúlveda, quien en el Total Soccer, de la Liga de Antioquia, le tendió la mano.

Precisamente Sepúlveda contó detalles desconocidos de esa lucha diaria que tuvo que dar Daniel Muñoz para comenzar a destacarse y que le pusieran atención, en el profesionalismo. ¿Qué piensa de lo que le está pasando en la carrera a Daniel Muñoz?

“Daniel está recogiendo los frutos de tanto trabajo. Es un jugador muy disciplinado, muy dedicado. Le tocó vivir varias situaciones adversas en su proceso de formación, pero ya se ven los resultados que está obteniendo”.

Publicidad

Alexandre Guimarães: “Desde el 14 de mayo entró en vigor la suspensión de mi contrato con América”

¿Cómo lo conoció usted?

Publicidad

“Daniel estuvo en Arco Zaragoza del 2009 al 2012 y fue traspasado a Envigado y allí estuvo entre 2013 y 2014. Arco Zaragoza en ese tiempo fue filial del Envigado y yo fui entrenador en el Envigado en el año 2010-2011 y él estuvo en préstamo, en la que en ese momento era la sub-14. En la liga antioqueña de fútbol, en Envigado, allá lo conocí, sabía de sus condiciones. No lo subí a la categoría de nosotros, que era la 95, que estaba integrada por Alexis Zapata, Cristian Arango, Daniel Londoño, era una categoría muy competitiva. A la categoría subí a varios jugadores como Cristian Arrieta, Andrés Tello”.

¿Cómo entonces llegó a su equipo, Total Soccer?

“Él llegó a un entrenamiento en mi club, Total Soccer, desahuciado y muy desilusionado del fútbol porque estuvo en Europa y no logró concretar nada. Un amigo lo llevó, fue en 2014, en abril o mayo, él estaba inscrito con el Envigado para jugar liga. Él se fue a Europa, volvió con la decepción y dije que con mucho gusto lo entrenaba y que se enfocara en su objetivo, también le dije que no podía inscribirlo en liga, le iba a tocar estarse 7, 8 meses sin competencia, solo en partidos amistosos y entrenando. Él tomó la decisión de hacerlo y empezó el proceso. En 2015 jugó con nosotros, en 2016 jugó con la sub-20 de nosotros y allí lo vieron en Rionegro”.

Publicidad

Medellín oficializó su intención de recibir la liga colombiana, tras la para por el coronavirus

¿Qué destaca de Daniel Muñoz luego de esas adversidades?

Publicidad

“Estaba devastado, pero él es un joven con mucha resiliencia, fortaleza mental. Cuando llegó donde mí, lo convencí de que tenía muchas condiciones, que tenía que enfocarse y no estar con indecisiones. Tenía que determinarse en su objetivo. Así lo hizo y fue muy serio. A los tres o cuatro meses de estar entrenando con nosotros, ya se lo querían llevar para otro club. Él les dijo que si querían llevárselo tenían que hablar conmigo. Ahí fue cuando vi que él quería conseguir su objetivo”.

¿Siempre jugó de lateral?

“Él no era lateral, era volante por derecha o delantero. De hecho, tengo un vídeo de cuando jugaba Primera C con nosotros de delantero, se lo envíe en estos días y se reía porque no le hacía gol a nadie. Cuando llegó al club lo observé y lo ponía a jugar en esa posición. En el Envigado lo ponían de central, de volante; en 2016, cuando jugamos el sub-20 nacional, lo coloqué de lateral en un partido contra Pereira. Había dos extremos muy rápidos. Yo decía que tenía que controlarlos, y vi que Daniel era muy rápido, tenía buena zancada y era muy potente, muy agresivo en la marca, muy resistente. Nunca se me va a olvidar que él marcaba la derecha, venia el delantero de la izquierda y no lo lograba pasar, le dijo al extremo por derecha que cambiaran y tampoco lo pasaban”.

David Ospina: "Mi ídolo colombiano es René Higuita, sigue siendo un mito"

Publicidad

¿Lo ve jugando en la Selección Colombia?

“Para jugar en la Selección tiene que tener un recorrido. No por llegar va a jugar de una vez, Arias lleva un proceso de competencia donde le da unas herramientas que todavía no las tiene Daniel. Toca llevarlo paulatinamente. En Colombia se pierden muchos jugadores porque los ponen a debutar a los 18, 19 años, lo tiran en un partido bien fuerte, pierden y lo sacan porque le echan la culpa al jugador novato. Toca llevarlos paulatinamente, llevarlo, después al banco, darle minutos, darle confianza. A Daniel toca llevarlo paulatinamente, con un rival que no sea tan fuerte, que los compañeros lo arropen. Seguramente cuando leve 10 partidos tendrá todas las condiciones. Los laterales derechos tienen una debilidad que es el juego aéreo, y Daniel tiene mucha capacidad, ha marcado goles de cabeza. Creo que Daniel va a jugar en esa banda derecha mucho tiempo”.

Publicidad