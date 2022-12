La historia secreta del saludo de Carlos Tévez a Santiago Arroyave, jugador de Leones

El gesto del delantero argentino de Boca Juniors le da la vuelta al mundo y vuelve a poner en el foco al joven antioqueño, quien ha dado muestras de sus cualidades futbolísticas, tesón y entereza.

Santiago Arroyave es (y será) recordado por debutar en el fútbol colombiano el pasado 3 de mayo con Leones de Itagüí, pese a que le falta el brazo izquierdo.

Arroyave, de 18 años, nació con focomelia, una malformación de nacimiento que se caracteriza por la ausencia de huesos y músculos en miembros superiores e inferiores.

Sin embargo, esta condición no le ha impedido practicar la actividad que más ama en la vida: jugar al fútbol.

“Hoy puedo asegurar que es el día más feliz de mi vida”, escribió ‘Santi’ el día de su debut frente al Deportivo Pereira, en el estadio Metropolitano de Itagüí, por Copa Águila.

El mensaje estaba acompañado del video con el momento justo en el que ingresó a la cancha y se llevó la ovación del público, que fue testigo esa tarde de que no hay sueños imposibles.

Este miércoles, el jugador de Leones volvió a ser noticia, luego de que el colombiano Sebastián Pérez y el argentino Carlos Tévez, jugadores de Boca Juniors, de Argentina, le enviaran un saludo.

Vea acá: ¡Par de cracs! Sebastián Pérez y Carlos Tevez saludaron a Santiago Arroyave, jugador ejemplo del FPC

GolCaracol.com se comunicó con Santiago Arroyave para preguntarle por la historia secreta de este saludo, que ya le está dando la vuelta al mundo.

“Todo empezó porque Sebastián Pérez y yo tenemos una relación de amistad. Un mes después de haber debutado, ‘Sebas’ me escribió, me dijo que me admiraba, me empezó a seguir en Instagram y luego nos vimos. Un día le dije ‘ve, ‘Sebas’, me gustaría que me enviaras un saludo de Carlos Tévez’. Él me dijo que de una, que le enviara un video a Tévez, y yo lo hice contándole mi historia. Por eso él tuvo ese gesto conmigo”, le contó a este portal el joven jugador.

“Yo estaba entrenando, llegué a mi casa y cuando se me dio por mirar el celular, tenía el mensaje de ‘Sebas’ con el video. Me puse muy feliz. Mi papá estaba a mi lado y me dijo disque ‘uy, me ericé, mirá’, porque mi padre admira mucho a Tévez, él es una leyenda”, contó sobre el momento en el que se enteró.

Y agregó “el mensaje de Tévez me motivó para seguir luchando. Es como un sueño hecho realidad. Que una leyenda de esas me conozca, sepa de mi historia y me envié un mensaje, me alegró demasiado”, dijo.

Santiago se sigue entrenando con las divisiones menores de Leones, aferrado a su sueño de consolidarse en el fútbol colombiano y más adelante emigrar a otras ligas, en donde pueda exhibir su talento.

“A todos les digo que hay que trabajar por el sueño que se tiene y confiar en el talento con el que uno cuenta. Las limitaciones son mentales”, finalizó.