“La idea para la próxima temporada es poder tener más minutos”: Kevin Salazar

El mediocampista de Santa Fe habló sobre su regreso a las canchas después de su lesión y comentó cómo ha sido su relación con los referentes del equipo ‘cardenal’.

Salazar habló en el programa ‘El Camerino’, de Blu Radio, sobre sus aspiraciones para el año 2017, año en el que espera consolidarse en Santa Fe y poder ser titular en un clásico.

El jugador expresó que el 2016 fue un buen año para él, a pesar de la lesión en el quinto metatarsiano de la pierna derecha. “Realmente ha sido un semestre muy especial para mí, quedamos campeones en dos torneos”, Santa Fe alzó la Suruga Bank y la Liga Águila II.

El juvenil habló de su relación con el técnico del plantel capitalino y declaró que, “con Costas me la llevo muy bien, me da muy buenos consejos, quiere que me ponga a punto”.

El exjugador de Fortaleza comparte posición en la cancha con Omar Pérez, con quien ha forjado una buena relación. Kevin dejó claro que “él es uno de los jugadores más inteligentes que he conocido, es un ejemplo, trato de aprenderle lo máximo de él”.

Finalizó la charla contando cuáles son sus ídolos del fútbol y manifestó que “Messi es mi referente máximo, también Andrés Iniesta, acá en Colombia me encanta Juan Fernando Quintero”.