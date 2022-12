La indirecta de Juan Carlos Osorio a dos jugadores de Nacional, voceros del paro de futbolistas

El entrenador de los 'verdolagas' fue consultado este martes sobre el conflicto laboral que se vive entre los futbolistas, representados por la Acolfutpro, y los dirigentes de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

La posibilidad de un paro de jugadores del fútbol colombiano ante la falta de diálogo entre la Acolfutpro y los presidentes de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol

de un pliego de peticiones ha dado para diferentes opiniones.

Es así como Juan Carlos Osorio, técnico de Nacional, se refirió al tema y dejó en evidencia que al interior del club antioqueño existe malestar al respecto.

"Yo creo que el ser humano como tal en escenarios favorables da opiniones muy fuertes, con mucha vehemencia, con mucha determinación, y ya cuando tiene que afrontar y responsabilizarse de sus opiniones, la opinión ya no es tan firme. Terminamos con que dos jugadores de Nacional son los líderes de este evento, ambos jugadores saben, lo tienen muy claro, que en los últimos 8 o 10 años el club no les ha faltado para nada a ellos, ni a ningún un jugador", expresó Osorio con claridad.

El entrenador risaraldense agregó que "nuestro gran jefe toma eso con amargura, en todos su derecho, porque es increíble que las voces más escuchadas por esa situación sean de dos jugadores a los que se le cumplen con todas las garantías".

Osorio, quien volvió al país después de una capacitación en Inglaterra, no se sesgó en sus comentarios y agregó que "también me pongo del otro lado: si los jugadores (de Nacional) lo hacen por solidaridad con otros de otros equipos que no tienen las mismas garantías, que no se les cumple, que tienen a sus familias en precarias condiciones, también lo entiendo".

En ese sentido, es muy probable que los señalados en el plantel 'verdolaga' sean Daniel Bocanegra, quien habló la semana pasada del posible paro, y de Alexis Henríquez, quien en otro amago de conflicto laboral de los futbolistas, abogó por los días de descanso y vacaciones.

Nacional es líder de la Liga Águila II 2019 y se enfrentará este miércoles con Envigado, en la fecha 19 del torneo colombiano.

