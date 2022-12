La Liga Águila, hora de deficiones: seis equipos, a asegurarse; y cuatro, a ganar y a esperar

Cúcuta, Unión Magdalena, Patriotas e Independiente Medellín se juegan todo en estas dos jornadas para meterse en las finales del torneo del fútbol profesional colombiano.

El ‘todos contra todos’ de la Liga Águila 2019-I llega a su recta final, quedan dos jornadas, la 19 y la 20, y así se empiezan a definir los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares.

A falta de dos jornadas, el ‘número mágico’ que necesitan quienes aún están en la pelea por meterse es de 31 puntos.

En ese sentido, Millonarios, líder con 37, y Deportes Tolima, segundo con 32, ya aseguraron su presencia en las finales.

A Deportivo Pasto y Cali, tercero y cuarto con 30 unidades, les basta un empate en la próxima jornada y se unen a los dos clasificados.

Junior, con 29 unidades, y Nacional, Once Caldas (con un partido más) y América, con 28, deben ganar uno de los dos partidos que les quedan y ya están adentro.

Sin embargo, hay cuatro equipos que le quieren arrebatar el octavo lugar al cuadro ‘escarlata’: Cúcuta Deportivo (24), Unión Magdalena (24), Patriotas (24) e Independiente Medellín (22), el que más difícil la tiene.

Así está la situación de cada uno

Deportivo Pasto: rescató un empate frente a Patriotas, llegó a 30 puntos y aplazó la posibilidad de clasificarse a los cuadrangulares. Ahora, deberá sellar su paso contra Rionegro de visitante. Sin embargo, un empate le basta.

Deportivo Cali: el equipo ‘azucarero’ tuvo un resbalón frente a Once Caldas, pero el fin de semana pasado se repuso en casa contra Rionegro (2-1) y llegó a 30 puntos. La fecha 19 no la jugará, pues ya perdió 4-0 con Once Caldas, por lo que deberá esperar a la última jornada para vencer en casa a Envigado. Al igual que Pasto, con un empate le alcanza.

Junior: viene de perder el invicto con Millonarios (2-0), en Bogotá. En la próxima fecha jugará de local con Alianza Petrolera y debe ganar para llegar a 32 puntos y sellar su clasificación. En la última jornada visita al Cúcuta, que todavía tiene una posibilidad de clasificar.

Nacional: necesita ganar de visitante frente a Envigado, este martes. Una victoria es el mejor escenario para que los verdes sumen 31 puntos, clasifiquen, y lleguen más tranquilos a la última fecha del ‘todos contra todos’ contra un golpeado Santa Fe.

Once Caldas: ya jugó su partido de la fecha 19, fue 4-0 sobre el Cali. Con 28 puntos, no la tiene tan fácil. Para no arriesgar su clasificación, debe vencer a Unión Magdalena, en Santa Marta. Sin embargo, los samarios también podrían llegar con posibilidades y sería mano a mano.

América: los ‘escarlatas’ tienen 28 puntos y la gran posibilidad de clasificarse en casa frente al Cúcuta, el próximo jueves en la noche. Un empate le alcanzaría, si Patriotas no le gana al Tolima. Pero si pierde, deberá buscar su clasificación en Ipiales contra Pasto.

Cúcuta Deportivo: puede llegar a 30 puntos. El equipo de la frontera deberá enfrentar en la próxima fecha al América, en el Pascual Guerrero, y cierra su participación en condición de local frente al Junior. Debe ganar los dos para clasificar. Y esperar que América y Once Caldas empaten o pierdan.

Unión Magdalena: con el triunfo frente a Santa Fe llegó a 24 puntos y la posibilidad de clasificarse. Primero visita al Atlético Bucaramanga y después recibe a Once Caldas, que cayó con Huila y arriesgó su clasificación. Debe ganar los dos y esperar que América no gane ninguno de los dos partidos. Y que Once Caldas no triunfe en su última fecha.

Patriotas: el equipo boyacense debe sumar los seis puntos frente a Tolima y Alianza Petrolera y esperar que América no gane ninguno de sus partidos. Si Patriotas gana los dos partidos y los vallecaucanos lo empatan, no les alcanza por la diferencia de gol.

Independiente Medellín: con 22 puntos es el que más difícil la tiene. Debe ganar sus dos partidos frente a Huila, en el Atanasio Girardot, y Tolima, en el Manuel Murillo Toro. Después debe esperar los siguientes resultados: que Unión Magdalena no le gane a Bucaramanga; que Patriotas no le gane a Tolima; que Cúcuta no derrote al América; y Unión le gane a Once Caldas, en Santa Marta.

