La Liga Águila I 2018 busca los semifinalistas: Nacional, a confirmar su favoritismo

Nacional vs. Cali (6:00 p.m.) y Huila vs. Patriotas (8:00 p.m.) son los duelos de este sábado, mientras que el domingo jugarán Tolima vs. Once Caldas (5:15 p.m.) y Medellín vs. Junior (7:30 p.m.).



Atlético Nacional, al mando del técnico argentino Jorge Almirón, buscará este sábado frente al Deportivo Cali, dirigido por el uruguayo Gerardo Pelusso, su paso a las semifinales en la liga colombiana en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Publicidad

Cali parte con la ventaja de haber triunfado en el primer juego 1-0, lo que obliga a Nacional a ganar por diferencia de dos goles para avanzar directamente a la siguiente fase.

Arma tu Selección Colombia, elige el listado de los 23 para Rusia 2018

En cambio, a los caleños les bastará un empate y, de paso, se convertirían en verdugos de Nacional, que terminó la fase anterior como el mejor equipo del país.

La desventaja no hace perder a Nacional la ilusión de remontar el marcador para avanzar a la semifinal y soñar con la estrella número 17.

Publicidad

Para remontar la desventaja, el técnico Almirón echará mano del goleador Dayro Moreno y del volante Macnelly Torres, quienes no fueron tenidos en cuenta para el juego de Copa Libertadores contra Delfín, de Ecuador.

Lea también: Novedades en las convocatorias de Cali y Nacional, para la vuelta de los cuartos de final

Publicidad

También se está a la espera de la evolución de un golpe que tuvo en la práctica de este viernes el arquero argentino Fernando Monetti.

Una ausencia fija en Nacional es la del defensor Felipe Aguilar, quien continúa con una lesión muscular.

El Deportivo Cali apuesta por sostener su rendimiento y confía en que su defensa y artilleros tengan las fuerzas suficientes para apuntalar su paso a las semifinales.

En otro juego del sábado, Atlético Huila y Patriotas echarán sus restos para hacerse al otro boleto de esta llave. En el partido de ida igualaron 1-1.

Publicidad

Vea acá: Japón, primer rival de Colombia en el Mundial, preseleccionó a 27 jugadores

La jornada de vuelta se completa el domingo con los partidos entre Deportes Tolima, que recibe al Once Caldas, y el Independiente Medellín, que será anfitrión contra el Junior.

Publicidad

El encuentro anterior dejó como ganador al Medellín, que a domicilio superó a los ‘tiburones’ 0-1.

El técnico español Ismael Rescalvo, que maneja los hilos del equipo antioqueño, esperará hasta el último minuto para saber si puede contar con Yairo Moreno, un volante ofensivo que se ha convertido en solución de gol, que está golpeado.

"Vamos a hacer una prueba final, si él considera que puede estar, pues estará", dijo a periodistas el médico del Medellín, Édgar Méndez.

Lea también: Jorge Almirón: "Las individualidades que tenemos deben sobresalir"

Publicidad

Medellín muestra un balance alentador en esta temporada con respecto a su rival: en la primera fase terminó segundo con 35 puntos y Junior fue quinto con 30.

Pese a tener el resultado adverso, el técnico Julio Comesaña ha expresado que Junior puede darle vuelta al marcador y llegar a las semifinales.

Publicidad

Por su lado, Once Caldas apuesta a que puede sacar frente al Deportes Tolima, en Ibagué, un resultado que le permita consolidar la ventaja lograda en la fecha pasada cuando ganó 1-0 en Manizales.

- Horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final:

Sábado 19 de mayo

Atlético Nacional-Deportivo Cali (6:00 p.m.)

Publicidad

Atlético Huila-Patriotas (8:00 p.m.)

Domingo 20 de mayo

Publicidad

Deportes Tolima-Once Caldas (5:15 a.m.)

Independiente Medellín-Junior (7:30 p.m.)

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad