¡La Liga Águila-I no se detiene! Los juegos de la fecha 13: menú de martes a jueves

El fútbol colombiano no para y este martes se jugarán de arranque dos partidos: Rionegro vs. Huila y América vs. La Equidad. Acá la programación completa.

La Liga Águila-I tendrá la fecha 13 con partidos a mitad de semana, y sumando una jornada más del Todos contra todos del fútbol colombiano, que tiene actualmente como líder al Junior, quien está en lo más alto de la tabla de posiciones, con 25 puntos.

Así las cosas, siete encuentros se disputarán entre martes y jueves, ya que tres duelos fueron adelantados por la participación internacional del Tolima, Junior y Cali.

Los partidos que ya se jugaron terminaron con estos resultados: Patriotas 0-3 Deportivo Cali; Junior 1-1 Unión Magdalena; y Tolima 2-1 Nacional.

Así es la programación de la fecha 13 de la Liga Águila-I 2019:

Martes 2 de abril

(6:00 p.m.) Rionegro vs. Atlético Huila (TV cerrada) - estadio Alberto Grisales

(8:00 p.m.) América vs. La Equidad (TV cerrada) – estadio Pascual Guerrero

Miércoles 3 de abril

(4:00 p.m.) Envigado vs. Bucaramanga (TV cerrada) – estadio Polideportivo Sur

(6:00 p.m.) Cúcuta vs. Pasto (TV cerrada) – estadio General Santander

(8:00 p.m.) Alianza Petrolera vs. Millonarios (TV cerrada) – estadio Daniel Villa Zapata

Jueves 4 de abril

(6:00 p.m.) Santa Fe vs. Jaguares (TV cerrada) – estadio El Campín

(8:00 p.m.) Independiente Medellín vs. Once Caldas (TV cerrada) – estadio Atanasio Girardot.