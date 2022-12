La Liga Águila no tiene descanso: este martes arranca la fecha 7 con dos juegos

La jornada se jugará durante martes, miércoles y jueves de esta semana. Acá, los partidos más atractivos y sus horarios. ¡Prográmese!

Con los partidos Alianza Petrolera vs. Jaguares y Cúcuta Deportivo vs. Huila, arranca este martes la fecha 7 de la Liga Águila 2019-I, que tiene a Millonarios como único líder del torneo, con 15 puntos.

Alianza y Jaguares abrirán la jornada, a las 6:00 p.m., en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja.

El equipo ‘petrolero’ se encuentra en el fondo de la tabla con cinco puntos y necesita empezar a sumar de a tres para meterse en el grupo de los ocho y huirle al descenso.

El conjunto ‘felino’, en tanto, está solo dos puntos por encima de los santandereanos y también necesita conseguir una victoria que lo meta en el grupo de los ocho clasificados.

En el segundo turno, a las 8:00 p.m., Cúcuta Deportivo, segundo en la tabla con 14 puntos, saldrá a recuperar el liderato cuando reciba en el General Santander al Atlético Huila.

Los dirigidos por Sebastián ‘El Gallego’ Méndez vienen de igualar 1-1 con Jaguares y frente al equipo ‘opita’ esperan volver a sumar de a tres para recuperar el primer lugar de la Liga, que les arrebató Millonarios.

Huila, que recuperó terreno en casa tras vencer 2-0 al Pasto la fecha anterior, espera dar la sorpresa en la frontera para llegar a nueve puntos y meterse en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.

La fecha continuará el miércoles con los juegos Pasto vs. La Equidad (2:00 p.m.); Patriotas vs. Once Caldas (4:00 p.m.); Tolima vs. Bucaramanga (6:00 p.m.), y Junior Envigado (8:00 p.m.).

El jueves se cerrará la fecha con tres juegos, Rionegro vs. Medellín (4:30 p.m.); América vs. Santa Fe (6:30 p.m.), y Millonarios vs. Unión Magdalena (8:30 p.m.).

El juego entre Nacional y Deportivo Cali quedó aplazado para el próximo 20 de marzo y aún no tiene horario confirmado.

