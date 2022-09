La Liga II-2022 del fútbol colombiano no se detiene: empieza la fecha 13, con dos juegos este martes

No hay tiempo que perder en la Liga II-2022 del fútbol colombiano . En medio de un segundo semestre bastante agitado y donde el calendario se ha visto apretado, debido al Mundial de Qatar, que se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, las jornadas han sido seguidas. Prueba de ello es lo que ocurrirá en esta oportunidad.

Recién este lunes culminó la fecha 12, con el empate 2-2 de Deportivo Pereira contra Águilas Doradas, y este martes 21 de septiembre ya se dará inicio a la 13, con los partidos Jaguares vs. Atlético Bucaramanga y Once Caldas vs. Envigado, donde habrá intereses para los demás clubes, ya que estos equipos se ubican en varios sectores de la tabla.

Por un lado, los 'felinos' llegan a este compromiso, sumando 10 puntos y con una diferencia de gol de -5, números que los ubican en el puesto 17; mientras que los 'leopardos', que tienen un gran aire en su camiseta, tras la agónica victoria sobre Independiente Santa Fe, tienen 14 unidades y -2, en la posición 14, a cuatro puntos del octavo.

Justamente, hablando de dicho lugar, está el 'blanco blanco', en el filo de los clasificados. Y es que están octavos, con 18 puntos y +2. Por último, 'la cantera de héroes', que también está en la pelea, marcha 12, gracias a sus 16 unidades y -1. Razón por la que será un duelo por ingresar o la permanencia en el exclusivo grupo de los ocho.

Bucaramanga y un festejo de gol contra Unión Magdalena en el estadio Alfonso López.

Dimayor

Programación de la fecha 13 de la Liga II-2022 del fútbol colombiano

20 de septiembre

Partido: Jaguares FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Transmisión: Televisión cerrada.

Partido: Once Caldas DAF vs Envigado FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Transmisión: Televisión cerrada.

21 de septiembre

Partido: Cortuluá vs Deportivo Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Transmisión: Televisión cerrada.

Partido: La Equidad vs Deportivo Pasto

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Transmisión: Televisión cerrada.

Partido: América de Cali vs Deportes Tolima

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Televisión cerrada.

Partido: Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Transmisión: Televisión cerrada.

Jaguares de Córdoba - Foto: Dimayor

22 de septiembre

Partido: Patriotas FC vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Transmisión: Televisión cerrada.

Partido: Águilas Doradas vs Unión Magdalena

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Transmisión: Televisión cerrada.

Partido: Independiente Medellín vs Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagui

Transmisión: Televisión cerrada.

29 de septiembre

Partido: Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Transmisión: Televisión cerrada.