La marcha al fútbol del exterior de Edwin Herrera ya se convirtió en toda una novela

Después de su buena actuación con la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico de nuestro país de 2020, la imagen de lateral o extremo Edwin Herrera, del registro de Santa Fe, creció e incluso llamó la atención a nivel internacional

Así, pese al receso de la liga del fútbol colombiano causada por la irrupción de la pandemia del coronavirus, en las últimas semanas se vienen mencionando posibilidades del exterior para Herrera, de 21 años, e incluso se ha dado como hecha y finiquitada una negociación con Pumas, de México.

Este viernes, GolCaracol.com consultó a Eduardo Méndez, presidente de los 'cardenales', quien en forma breve y concreta entregó la visión del tema.

"Eso no se ha dado (el paso de Herrera a Pumas), y difícilmente se va a dar. Cuando hubo la oportunidad, él (Herrera) no lo quiso. Y ahora no se ha podido reactivar eso", dijo Méndez.

Mientras tanto, también se habló sobre lo relacionado con la posible marcha del cartagenero y Diego Torres, quien es su representante, aseguró que "oficialmente Pumas no ha enviado nada. Es necesario recibir el precontrato o al menos las condiciones de salario y demás. Nosotros como agencias respetamos y apoyamos la decisión del jugador".

Extraoficialmente, por Edwin Herrera también se indicó que Estudiantes de La Plata de igual manera lo tendría en carpeta como posibilidad de refuerzo, para cuando se dé vía libre para retomar la competencia en Argentina.

Hasta ahora, se están dando los primeros episodios de una 'novela' que no tiene un final feliz, por lo pronto, y seguramente seguirá teniendo otros más en los próximos días.