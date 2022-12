La movida solidaria de un sector de la barra de Millonarios: comida, mercados y una donación de sangre

'Comandos Azules' se puso la camiseta de la solidaridad y ayuda a los más necesitados, en medio de la crisis que vive el país por la pandemia del coronavirus .

Dicha barra de Millonarios se organizó para ayudar a las personas que se han visto afectadas por la cuarentena que decretó el Gobierno para detener la propagación del coronavirus.

Desde hace 20 días, este grupo de jóvenes puso en marcha una campaña llamada ‘clásico por la vida’, que tiene varias etapas (ellos le llaman fechas) en las que van cumpliendo con propósitos puntuales.

Así, empezaron llevándole un plato de comida caliente a los habitantes de calle y luego juntaron mercados para las familias más vulnerables de las 19 localidades de la ciudad.

“Hemos entregado estos mercados en algunos barrios donde están nuestros parches. Esa fecha se llamó ‘mercatón millonaria’ y recibimos la ayuda de Corabastos, al que estamos muy agradecidos. Estuvimos en Altos de Cazuca, El Mirador y Los Cerezos, en Soacha”, le dijo este lunes Jhon Solano, vicepresidente de la barra, a GolCaracol.com.

En total, ‘Comandos Azules’ ha entregado más de 10.000 platos de comida y 1.000 kilogramos de mercado.

Además, su iniciativa también se llevó a otros municipios de Cundinamarca, como Soacha, Girardot, Villavicencio, Mosquera, Funza y Zipaquirá.

La próxima etapa aún no tiene nombre pero tendrá como propósito convocar a la ciudadanía para que done sangre y ayude a las personas que sufren de enfermedades terminales.

“Esto es en alianza con el Instituto Cancerológico y Homi. También tenemos una iniciativa de llevar agua potable a un barrio en Soacha, en carrotanques, para entregarle a la gente”, manifestó Solano.

Millonarios no fue la excepción en este campaña solidaria y, como abonados que son, no reclamaron el dinero de los partidos que no se jugaron este semestre, para ayudarle al club.

