La novela apenas comienza: Tolima demandaría al América si contrata a Rafael Carrascal

Gabriel Camargo, máximo dirigente del cuadro ‘pijao’, aseguró que el jugador; quien se encuentra en Cali finiquitando su vinculación al onceno escarlata, todavía tiene contrato por un año con la institución ibaguereña.

Toda una novela se avecina en el fútbol colombiano entre el Deportes Tolima y el América de Cali, con el mediocampista Rafel Carrascal de por medio. Los de Ibagué reclaman más de un millón de dólares, mientras que los vallecaucanos contratarían al futbolista gratis, alegando que este renunció previamente al club ‘pijao’.

Mientras Carrascal aterrizaba en la ciudad de Cali para arreglar su vinculación con el equipo escarlata; en Ibagué; Gabriel Camargo, máximo dirigente del Tolima, le anunciaba a la prensa que tomaría acciones legales en caso de que el jugador firme con otro equipo.

"Vamos a ver si algún club lo va a contratar. Creo que en Colombia es muy difícil y en el exterior también, según me dicen los abogados. Esperemos un rato a ver qué pasa", aseguró Camargo.

De hecho, el dirigente, reconocido por sus ya múltiples idas y vueltas durante el mercado de pases; reconoció que el jugador pasó una carta de renuncia, que el club no aceptó.

"No quiero dirigirme ni darle más importancia a ese señor (Rafael Carrascal). Simplemente él tiene su contrato con Tolima con todas las de la ley, no puede alegar nada; como no pudo alegarlo en la carta de renuncia. No le subimos el sueldo, entonces dijo que se va", finalizó.

Lo cierto por ahora, es que Carrascal aparece inscrito por Tolima ante la Dimayor para la Liga Águila-II 2019 . Sin embargo, el mediocampista no estuvo dentro de los convocados para los dos partidos que los de Ibagué han afrontado en el certamen.