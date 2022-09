La nueva camiseta de visitante de Millonarios, el líder de la Liga II 2022 del fútbol colombiano

Hace pocos minutos, en las redes sociales de Millonarios se hizo el anuncio oficial sobre la nueva camiseta de visitante que usará el equipo en lo que viene de la Liga II del fútbol colombiano, en la que es líder y el equipo más elogiado en la actualidad por propios y extraños.

En las fotografías de promoción se observa a dos figuras del plantel como son los bogotanos David Macalister Silva y Daniel Ruiz. Además de eso, aparecieron el entrenador Alberto Gamero y el histórico Arnoldo 'el guajiro' Iguarán.

Publicidad

Además de eso, la firma Adidas emitió un comunicado de prensa en el que puntualizó sobre las características de la prenda y el uniforme.

"Es un diseño sobrio, inspirado en el segundo color más predominante del conjunto capitalino, el blanco. El cuello en V hace que esta camiseta tenga un aspecto muy deportivo y al mismo tiempo adecuado y cómodo para que se pueda portar en la cotidianidad. En su pecho, hombros y espalda se observan, de manera muy sutil, varias figuras geométricas como: hexágonos, pentágonos, triángulos, entre otros", se leyó en uno de los apartados de la nota oficial.

Con respecto al lanzamiento, también se pronunció Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien afirmó que “con esta camiseta de visitante tendremos una nueva alternativa de prenda oficial para nuestra gran hinchada y, a su vez, nos permitirá seguir afianzado la relación con adidas, una de las marcas deportivas más importantes del mundo”.

Publicidad

¿Cuándo juega Millonarios en la Liga Betplay?

Luego de vencer en forma clara por un 2 a 0 a Once Caldas y de clasificar a la final de la Copa Betplay tras dejar afuera a Medellín, en Millonarios ultiman detalles para visitar a Once Caldas, en el estadio Palogrande, de la ciudad de Manizales. El partido de la fecha once de la Liga será a las 2 de la tarde, este domingo 11 de septiembre de 2022.

Publicidad